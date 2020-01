Recaudan US$ 80 millones en una semana por el pago de la Patente de Rodados 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde que se habilitó el pago de la Patente de Rodados 2020, hace una semana, el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) lleva recaudados US$ 80,5 millones. De ese monto, 30,5 millones corresponden a Montevideo.

Estas cifras no incluyen la recaudación por multas, de las cuales algunos conductores tienen noticia de su existencia al ingresar a la página del Sucive para saber cuánto deben de Patente, o al ir directamente a las redes de cobranza a pagar el tributo.



Para quienes paguen el total de la Patente antes del 20 de enero hay una rebaja del 20%, aunque para acceder a este beneficio antes deben saldar las multas de tránsito que tengan con las intendencias, las cuales pueden conveniarse en hasta 24 cuotas. Las infracciones de Policía Caminera no son obstáculo para pagar todo el tributo con el descuento.



En total, 454.389 patentes se pagaron hasta ayer desde que se habilitó el cobro el 7 de enero: 130.119 son de Montevideo.

En caso de abonar en cuotas, los vencimientos son los siguientes: 20 de enero para la primera, 20 de marzo para la segunda; 20 de mayo para la tercera y 20 de julio para la cuarta. La quinta cuota vence el 21 de setiembre y la sexta el 20 de noviembre.

Las intendencias más recaudadoras.

Después de Montevideo, las intendencias que más han recaudado en estos primeros días de enero por el pago de la Patente son la de Canelones, con US$ 12,5 millones (75.623 vehículos); Maldonado con US$ 7,8 millones (40.114 vehículos) y Colonia con US$ 4,6 millones (29.010 vehículos).



Según explicó a El País el asesor del Congreso de Intendentes y miembro de la Comisión de Seguimiento del Sucive, César García Costa, en valores reales la patente tendría una rebaja este año, pero la cotización del dólar hace que en general haya que pagar lo mismo que en 2019.

La Patente se fija por el valor de mercado de los vehículos y la cotización de cambio al 30 de setiembre del año pasado. Los automóviles cero kilómetro pagan 5% del valor de mercado sin IVA, y los usados un 4,5%.



Todos los vehículos tributan este año de acuerdo al valor de mercado. Los últimos que quedaban por ingresar a este sistema eran los comprendidos entre 1992 y 1999: unos 213.000. En estos casos, abonarán este año aproximadamente un 30% menos.

454.389 patentes se pagaron hasta ayer; 130.119 son de Montevideo. Foto: Marcelo Bonjour.

Las multas.

El Sucive no dispone por el momento cifras sobre recaudación por concepto de multas desde que se habilitó el pago de la Patente el pasado 7 de enero. En el caso de las aplicadas por los cuerpos inspectivos municipales, las deudas pueden conveniarse en hasta 24 cuotas.



Por lejos, el departamento más recaudador en cuanto a multas de tránsito es Montevideo.

Cámara de control de velocidad y control de cruce con luz roja en semaforo de la Rambla República de México y Avenida Arocena. Foto: Fernando Ponzetto.

Recientemente la Junta Departamental de Montevideo aprobó que la Intendencia haga uso de US$ 2.000.000 (comprendidos dentro de los US$ 18.250.000 que constituían el Contrato de Préstamo para financiar el Programa de Transporte Urbano de Montevideo II) para la ampliación del centro de Gestión de la Movilidad (CGM) que controla las cámaras de tránsito.



La nueva fase del CGM incluye la semaforización de 91 cruces en la capital, y la instalación de 140 cámaras de conteo vehicular, así como de otros equipos.



La Intendencia de Montevideo recaudó US$ 22,6 millones por multas de tránsito en 2018, más del doble que el año anterior, según se desprende de su último Balance de Ejecución Presupuestal. En 2017 habían ingresado a las arcas municipales US$ 10,6 millones por el mismo concepto.