Cámaras de la IMM recaudan US$ 40 millones en 2 años

Al cumplirse dos años de la puesta en funcionamiento del Centro de Gestión de la Movilidad (CGM), la Intendencia de Montevideo anunció ayer que los equipos de monitoreo y contralor se extenderán "a casi toda la ciudad".

El director de Movilidad Urbana de la comuna, Pablo Inthamoussu, informó que se habilitarán 13 nuevos puntos de fiscalización electrónica, los que se sumarán a los 41 que hoy miden el exceso de velocidad y detectan a los vehículos que no respetan la luz roja. Estas infracciones son multadas con 8 y 5 Unidades Reajustables ($ 8.573 y $ 5.358), respectivamente.

En los dos primeros años de funcionamiento del CGM, la Intendencia aplicó con sus cámaras 117.000 multas por exceso de velocidad y 38.000 por cruzar con luz roja, al margen de las infracciones que coloca a diario el cuerpo inspectivo, entre otras cosas por el no pago del estacionamiento tarifado.

Inthamoussu consideró que el CGM es "el sueño del pibe" porque ha permitido bajar notoriamente la siniestralidad y mejorar la fluidez del tránsito.

En términos similares se pronunciaron el director del CGM Boris Goloubintseff y el intendente Daniel Martínez. "Han sido muchas vidas las que se han salvado gracias a este sistema. Una sola vida ya justifica el proyecto. Lo que me importa y me parece que le debe importar a toda la gente con razonabilidad es que hay muchas vidas más que hoy circulan por Montevideo", razonó el jefe comunal.

Martínez dijo que el total de lo invertido hasta ahora en el CGM es de unos US$ 15 millones y que desconoce cuánto recaudó el Centro en sus dos años de funcionamiento, aunque anunció que "debe superar los US$ 15 millones".

La cifra es en realidad bastante superior. Las multas por exceso de velocidad dejaron una recaudación de US$ 32.359.000 a las arcas de la Intendencia y las aplicadas por cruzar con luz roja, de US$ 6.568.000.

Nuevos dispositivos.

Inthamoussu dijo que algunos de los nuevos dispositivos de fiscalización se instalarán en las calles Santa Lucía y Llupes, donde hay problemas con la seguridad vial. Las multas comenzarán a aplicarse dentro de un mes, anticipó Martínez.

Goloubintseff, en tanto, dijo a El País que a diferencia de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), que maneja estadísticas específicas sobre las motos (que tienen la mayor participación en los accidentes graves), el CGM no discrimina entre vehículos cuando hace el conteo de multas aplicadas.

De todos modos, sí sabe que entre taxis, remises, coches de turismo, camionetas de escolares, transportes de pasajeros y autos oficiales se han colocado 13.520 multas, que representan el 8,71% del total.

Las autoridades también destacaron que las 117.000 infracciones por exceso de velocidad registradas desde el comienzo de la fiscalización electrónica, representan solamente el 0,09% del total de vehículos medidos en todos los puntos de control (132 millones).

Exceso de velocidad.

La Intendencia también informó ayer que enviará un proyecto a la Junta Departamental para ajustar el valor de la multa por exceso de velocidad, que hoy es de 8 UR ($ 8.573).



La sanción pasará a ser escalonada, teniendo una base de 5 UR ($ 5.358), una multa intermedia con el valor actual de 8 UR, y una superior de 12 UR ($ 12.852). Si bien otras infracciones han sido unificadas a nivel nacional por el Congreso de Intendentes, los jefes comunales no lograron ponerse de acuerdo sobre esta en particular.



"No es lo mismo pasar 5 o 10 kilómetros el límite a partir del cual se multa a pasarlo 80, 90 o más kilómetros, porque hay mediciones de velocidades que son increíbles, tipo Fórmula 1", anotó el intendente Martínez. Goloubintseff informó que hay 272 cruces centralizados en Montevideo con 204 cámaras de conteo vehicular y que se pretende abarcar otras 148 intersecciones solamente en la zona céntrica.



A su vez, el director del CGM reveló que los vehículos con cámaras en el techo todavía no han comenzado a multar y dijo que esto ocurrirá "en unos dos meses". En diciembre de 2017, Goloubintseff declaró a Tevé Ciudad que la fiscalización comenzaría en febrero. Una vez que la tecnología esté lista, las cámaras se instalarán en coches oficiales de la IMM (los que están haciendo las pruebas de testeo son de alquiler).



La Fase 2 del CGM ya está avanzada en muchas arterias, como ser Garzón, Caramurú, Avenida Italia, General Flores, Carlos María Ramírez, Rivera, Bulevar Batlle y Ordóñez, Camino Carrasco, Rondeau, Uruguayana, Agraciada, Bulevar Artigas, Alberdi, Varela, Camino Maldonado y Luis Alberto de Herrera.