Sucive informó que estará fuera de línea hasta el lunes 6 de enero

El Sistema Único de Cobro de Ingreso Vehicular (Sucive) informó que estará fuera de línea hasta la hora 23:59 del lunes 6 de enero debido a que se dispondrá a generar el tributo de Patente de Rodados 2020.

Esto afecta el ingreso tanto a tributos como trámites y PUNC lo que implica que no se podrán realizar trámites relacionados al sistema (verificación de deudas, multas, etc), tanto en los Gobiernos Departamentales como en las redes de cobranza.



Asimismo la Intendencia de Montevideo informó que los servicios de Contralor y Registro de Vehículos, Contralor de Conductores y Educación Vial e Inspección de Tránsito de la Intendencia de Montevideo no atenderán público los días 2 y 3 de enero y recién a partir del 7 de enero de 2020 esos servicios funcionarán en su horario habitual.



El servicio de atención telefónica (1950 interno 4000, op. 2) tampoco atenderá al público los días 2 y 3 de enero de 2020.

Según explicaron a El País fuentes del Congreso de Intendentes, en valores reales la Patente tendría una rebaja este año, pero la cotización del dólar hace que en general haya que pagar lo mismo que en 2019.



La Patente se fija por el valor de mercado de los vehículos y la cotización de cambio al 30 de setiembre del año pasado. Los cero kilómetro pagan un 5% y el resto un 4,5%.



Desde este año todos los automóviles comenzarán a pagar de acuerdo al valor de mercado. Los últimos que quedaban por ingresar a este sistema eran los comprendidos entre 1992 y 1999: unos 213.000. De esta manera, abandonan el algoritmo que se venía utilizando para calcular el valor del tributo, lo cual determinará que pasen a pagar más de un 30% menos.