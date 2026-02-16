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Qué eran las luces que se vieron en el cielo de Uruguay: la explicación de la comisión que investiga ovnis

Las características coincidentes en los distintos testimonios describen "luces de color blanco en desplazamiento, mayoritariamente sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico".

El País
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16/02/2026, 16:32
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Luces moviéndose en la Península de Punta del Este durante la temporada estival 2026
Luces moviéndose en la Península de Punta del Este durante la temporada estival 2026.
Foto captura de video de Cadena del Mar.

La Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, emitió un comunicado este lunes con respecto a las denuncias recibidas por avistamientos nocturnos de luces en vuelo, registradas entre los días 13 de enero y 15 de febrero de 2026.

Las denuncias totalizan 25 reportes efectuados por ciudadanos de los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, San José, Rivera, Colonia, Lavalleja y Cerro Largo, por lo que la comisión procedió al análisis correspondiente.

Las misteriosas luces que sorprendieron a Maldonado no eran ovnis: qué se vio realmente en el cielo

Las características coincidentes en los distintos testimonios describen "luces de color blanco en desplazamiento, observadas en los sectores Sur, Sureste y Suroeste del territorio nacional, mayoritariamente sobre el Río de la Plata y el Océano Atlántico, con una elevación estimada entre 10 y 40 grados respecto al horizonte", señaló el comunicado difundido por la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

"Luego de evaluar los relatos de los testigos, realizar un exhaustivo análisis de las evidencias fotográficas y audiovisuales aportadas, y cotejar la información con los registros y datos aeroespaciales disponibles, esta comisión concluye que los fenómenos observados durante el período señalado corresponden al pasaje de satélites del sistema Starlink y otras plataformas satelitales en órbita", indicó el comunicado.

Satélites de Starlink.
Satélites de Starlink.
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