Sindicato respaldó al conductor que fue despedido luego de que lo filmaran mientras esnifaba cocaína

Redacción El País

Un video que mostraba a un conductor de taxi esnifando cocaína a bordo del vehículo se viralizó durante el fin de semana. El hecho motivó que el propietario del auto lo echara del trabajo y que la gremial lo suspendiera de manera preventiva, al tiempo que elevó las actuaciones a la Intendencia de Montevideo (IMM) y al Ministerio del Interior.

El presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, aseguró a El País este lunes que este es "el primer hecho" de consumo de drogas a bordo de un taxi que los empresarios pudieron corroborar mediante una denuncia, la grabación de un video y la ubicación del auto en el lugar indicado según el sistema de georreferenciación.

"Debemos agradecer al ciudadano que hizo el video, que tuvo esa iniciativa y que lo divulgó", expresó Dourado. Luego agregó que esta es "una realidad que tiene la sociedad".

"Si bien la adicción a las drogas es un problema colectivo de la sociedad, esa realidad no puede estar presente en un servicio de transporte", apuntó y agregó que por ese motivo se tomaron medidas.

La decisión que se tomó respecto del conductor que se drogó en el taxi

La gremial convocó el viernes, cuando el video se difundió, tanto al conductor como al propietario del taxi. El dueño asistió a la gremial e informó que había despedido al chofer, mientras que el trabajador, según Dourado, "reconoció haber ingerido estupefacientes" pero que "era la primera vez que lo hacía".

El hombre tiene 31 años y "hacía apenas dos meses que estaba en el servicio". La gremial lo suspendió de manera preventiva y por tanto no podría ser contratado por otro dueño de taxis. Las actuaciones ahora podrían ser evaluadas por la IMM y el Ministerio del Interior, a pedido de los empresarios.

Sindicato respaldó al chofer

Por otra parte, desde el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) emitieron un comunicado en apoyo al trabajador.

"Nos ponemos a entera disposición del chofer frente a lo que pueda suceder", indica el texto en el que manifestaron su rechazo a "las prácticas empresariales que ponen en riesgo la fuente de trabajo sin tener certezas de lo sucedido".

Allí sostienen que el consumo problemático de drogas "azota a toda la población y hace especial daño a los sectores populares" y añaden que iniciaron, con aprobación de la IMM, una campaña de propaganda enfocada en el sector. "Este material cuenta con información y lugares de asistencia en donde dirigirse frente a estos problemas", destacan.

"No nos sorprende la actitud empresarial. Nosotros somos diferentes, analizamos y planteamos salidas humanas al problema", añade el comunicado en el que instan a los trabajadores a "rodear a quienes puedan llegar a tener algún tipo de dificultad con las adicciones" y a cuidar sus fuentes de trabajo.