Policías asistieron el nacimiento de una bebé en una casa de La Teja: la trasladaron junto a su madre al hospital

Una niña nació en la mañana de este domingo en una vivienda del barrio La Teja, con asistencia de efectivos de la Policía de Montevideo que llegaron al lugar cuando su madre se encontraba en una etapa avanzada del trabajo de parto.

Según informó la Jefatura de Montevideo, los policías fueron enviados por el Centro de Comando Unificado (CCU) a una casa ubicada en la zona de avenida Luis Batlle Berres y Benito Riquet, tras recibir una comunicación por una situación de parto.

Al llegar, los funcionarios constataron que la mujer necesitaba asistencia inmediata y la acompañaron durante las contracciones. A las 6:05 se produjo el nacimiento de la bebé.

Los efectivos realizaron las maniobras primarias de asistencia y constataron que tanto la madre como la recién nacida se encontraban en buen estado general.

Luego, con el apoyo de otros móviles policiales, ambas fueron trasladadas al Hospital del Cerro, donde quedaron bajo atención médica y fueron recibidas por el personal de salud.