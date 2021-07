El 43% de la población votaría mantener artículos de LUC y el 34% derogar, según Cifra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el mes de julio, días antes de que el Frente Amplio y el Pit-Cnt entregaran las firmas para habilitar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la encuestadora Cifra elaboró un nuevo estudio para conocer el pensamiento de la población sobre este tema.



Una de las primeras preguntas planteadas fue si los uruguayos votarían por mantener o derogar los artículos de la LUC. En ese caso, el 43% respondió mantener, el 34% derogar y el 23% que no tenía decidido qué votar.



Si se analiza por filiación política, un 67% de los ciudadanos que votaron al Partido Nacional en las elecciones de octubre de 2019 dijo que apoyaría la vigencia del articulado, y el 79% de los votantes de los otros partidos de la coalición también lo haría. Solo un 13% de los frenteamplistas apoyaría esta postura.

En cuanto a lo que refiere a los partidos políticos de Uruguay, el 75% de los frenteamplistas estaría dispuesto a votar la derogación de los 135 artículos, y solamente el 10% de los nacionalistas y un 6% de los votantes de los otros cuatro partidos de la coalición estarían afines de hacerlo.



Por zona geográfica, tanto en Montevideo como en el interior del país, el porcentaje de personas que respondieron por mantener los artículos de la LUC fue el mismo: 43%. En la capital del país un 40% apoyaría derogarlos, mientras que en el interior esa cifra desciende a 30%.



Respecto al sexo de los encuestados, el 49% de los hombres apoyaría mantener el articulado, al igual que el 38% de las mujeres habilitadas. En cambio, el 29% de los hombres votaría para derogar los artículos, y el 39% de las mujeres encuestadas también respondió en esa misma línea.

Si se divide por edades, el 40% de los jóvenes de entre 18 y 29 años estaría dispuesto a apoyar la derogación, el 40% no lo estaría y el 20% no supo qué responder.



En cuanto a las personas de 45 y 59 años, el 48% demostró que no apoyaría la derogación de los artículos, mientras que el 31% dijo que sí.



Sobre la ideología de los encuestados, el 78% de los que se identifican con la izquierda dice que votaría para derogar los 135 artículos, y el 9% lo haría en sentido contrario.



En cambio, entre las personas que se definen de derecha, el 76% apoya la LUC, y solo el 6% votaría para derogar los artículos. Por último, el 46% de los ciudadanos de centro mantendría la ley tal cual está y el 24% le quitaría los artículos en discusión.