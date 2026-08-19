"Para la fiscal la vida de mi hijo vale 5 años": indignación de familiares tras fallo del siniestro en Toledo

Este miércoles, durante la audiencia judicial donde se condenó a un hombre que durante la noche del 9 de julio protagonizó un siniestro de tránsito fatal en la ruta 6 en el que murieron tres jóvenes, hubo momentos de tensión luego de que los familiares de los fallecidos se enteraran de la pena.

El hombre fue condenado como autor de un delito complejo de homicidio culpable a la pena de cinco años y un mes de penitenciaría, tras un proceso abreviado.

De acuerdo a lo que registró Telenoche (Canal 4), familiares de los fallecidos insultaron tanto a las autoridades judiciales como al condenado una vez conocido el fallo en el Juzgado de 2do Turno de Toledo, en Canelones.

Familiares de las víctimas se mostraron disconformes con que el condenado haya recibido cinco años de penitenciaría. Foto: Telenoche (Canal 4).

Allí, entre el vallado y personal policial, parientes de las víctimas manifestaron que el hombre de 56 años condenado es un "asesino" y que la fiscal del caso "es una vendida y traidora". "Ojalá que te maten también a tu hijo", dijo una de las presentes en el lugar.

El padre de uno de los fallecidos dijo que para la fiscal, la muerte de su hijo "vale cinco años". "En vez de ayudarnos a nosotros, ayudó al asesino de mi hijo", sostuvo. Otro de los padres, dijo que pedirán "más años" para el hombre condenado. "Mínimo son ocho", añadió.

Familiares de los fallecidos. Foto: captura Telenoche (Canal 4).

"Este [el imputado] salió borracho porque se encajó, se falopeó, me lo mató [a su hijo] y venís acá a pedir justicia, eran tres gurises, no puede ser así", relató.

La Justicia condenó a cinco años y un mes de prisión al conductor que provocó un siniestro de tránsito en Ruta 6, en el que murieron tres jóvenes. Hubo tensión afuera del Juzgado: "Cinco años vale la muerte de mi hijo. La fiscal en vez de ayudarnos a nosotros, ayudó al asesino". pic.twitter.com/RW43dbyps2 — Telenoche (@TelenocheUy) August 19, 2026

"No tenemos el honor de compartir el resultado del fallo", dijo abogado de las familias de las víctimas

Uno de los abogados de las familias de las víctimas, Rafael Silva, se mostró este miércoles disconforme con lo resulto por la Justicia. El letrado consideró en una rueda de prensa a las afueras del juzgado de Toledo que la "única figura" que le correspondía al hombre condenado era la del dolo eventual. Algo que a su criterio "cambiaba significativamente el margen punitivo".

"No tenemos el honor de compartir el resultado del fallo, ni tampoco que el juez de garantía no le exija a la Fiscalía que dé la explicación jurídica de por qué hace una tipificación a título de culpa, es una cuestión incontrastable", consideró Silva.

En tanto, Javier Riffaud, otro de los abogados de las familias de los fallecidos, dijo que pretendían "una condena mayor". "Como sociedad no queremos que ocurran accidentes de tránsito de estas características, para nuestro entender no es un accidente, hubo una actitud totalmente dolosa", subrayó.

Juzgado de Toledo. Foto: cedida a El País.

El caso

El siniestro ocurrió sobre las 21:00 de la noche del 9 de julio, a la altura del kilómetro 24,900 de la ruta 6, en el departamento de Canelones. Un auto iba por ruta 6 de oeste a este y fue impactado de costado por otro auto que intentaba cruzar la ruta.

A causa de este choque, el auto que iba por la carretera impactó frontalmente contra un ómnibus. Los tres ocupantes que iban en ese auto murieron en el lugar: el conductor, de 28 años, y dos acompañantes también varones de 20 y 25.

El segundo auto, el que intentó cruzar la ruta, era conducido por el hombre condenado, a quien se le realizó una espirometría que arrojó un resultado positivo: 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre.

Siniestro en Ruta 6 con tres jóvenes fallecidos. Foto: Policía Caminera.

Por su parte, el conductor del ómnibus, un hombre de 36 años, arrojó un resultado negativo a la espirometría y sufrió heridas leves que no ameritaron el traslado a un sanatorio. Los 16 pasajeros resultaron ilesos.

Según informó Fiscalía, el hombre fue condenado como autor de un delito complejo de homicidio culpable a la pena de cinco años y un mes de penitenciaría, tras un proceso abreviado.