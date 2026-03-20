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El País Información Sociedad

Ómnibus interdepartamentales no trasladarán más monopatines y bicicletas eléctricas en bodega: los motivos

Alejandro Fernández, de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero, explicó que los vehículos pueden ser trasladados a través de camiones de carga.

El País
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20/03/2026, 15:56
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Monopatín
Una mujer en monopatín en la bicisenda de 18 de Julio.
Foto: Ignacio Sánchez.

Los ómnibus de transporte interdepartamental tomaron la decisión de prohibir el traslado en sus bodegas de monopatines o bicicletas eléctricas debido a que sus baterías contienen litio. Alejandro Fernández, de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero, explicó que la decisión se tomó en base a un decreto que señala que no se pueden transportar en bodegas sustancias peligrosas.

"Hay vehículos de carga que lo pueden llevar. Yo me imagino el típico pasajero nuestro, que es el estudiante universitario. Estudia en la universidad de lunes a viernes, y el fin de semana se va al interior", explicó Fernández en diálogo con Telemundo (Canal 12). Además, puntualizó que los pasajeros pueden transportar sus monopatines o bicicletas a través de un envío por transporte de carga.

Terminal de Rio Branco
Movimiento de ómnibus de Copsa en la Terminal Baltasar Brum de la calle Río Branco, en Montevideo.
Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Monopatines eléctricos: boom sin control ni reglas; deberán definir si los empadronan y si hay velocidad máxima

"Lo que tendrá que hacer es que ese monopatín viaje antes: que vaya el jueves en los camiones o el propio viernes, y, cuando llegue a las terminales de ómnibus, se los podrá llevar", agregó. Por otra parte, Fernández aclaró que los celulares y las computadoras, que también tienen baterías de litio, se pueden seguir trasladando en el ómnibus ya que en general son llevadas por un pasajero, y, en caso de explotar, la reacción puede ser mucho más rápida.

Monopatines electricos en Montevideo
Un hombre en un monopatín eléctrico por una bicisenda en Montevideo.
Foto: Estefanía Leal.
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