“No vi ninguna señal de hostilidad, vi un pueblo volcado a la calle”, celebra Sturla

La Iglesia Católica uruguaya no podría haber quedado más satisfecha con la visita del papa León XIV. El cardenal Daniel Sturla, su máxima jerarquía, dijo a El País que se sentía “exhausto pero muy contento porque la gente estaba feliz”. Y agregó: “He recibido decenas y decenas de mensajes”.

Sturla y el presidente de la Conferencia Episcopal, Milton Tróccoli, coinciden: el momento más emotivo fue la visita a Casavalle. “Fue muy emocionante, muy fuerte. El papa lo quiso. Las avanzadas del Vaticano podrían haber propuesto otra cosa. Yo quería que fuera allí. Fue muy lindo”, dijo Sturla.

“Fue bellísimo y muy emotivo, también, cuando visitó el Hogar Sacerdotal, donde está, por ejemplo, monseñor (Orlando) Romero con 92 años. Fue un momento breve, pero con mucho cariño. Mostró ternura con los bebitos, con los niños enfermos. Cuando cambió al papamóvil fue muy emocionante cuando se acercó un muchacho joven que conozco, que tiene una niña discapacitada (ver página A4). Mostró mucha ternura”, recordó el cardenal.

Sturla se mostró muy contento con el reconocimiento “explícito” que hizo el presidente Yamandú Orsi a la labor social de la Iglesia Católica. “No vi ninguna señal de hostilidad. Vi un pueblo volcado a la calle. 63.000 personas en el Centenario, más de 40.000 en Florida, en Paysandú por ahí. En la rambla hubo muchísima gente. Hubo gritos a favor. El papa escuchó muchas cosas bonitas. Estaba contento”, enfatizó.

“Con el gobierno no tenemos más que palabras de agradecimiento. El presidente estuvo sumamente atento. Su secretaría estuvo en permanente contacto. El director de Protocolo, Francisco Purificati, también. La seguridad de Presidencia también colaboró”, resumió el cardenal, que le había pedido ya en mayo pasado al papa, apenas fue electo, que visitara Uruguay.

“El papa vio que la Iglesia uruguaya está viva, presente, con cristianos muy jugados. Hubo 3.800 voluntarios. Algunos pidieron vacaciones de sus trabajos”, destacó.

Tróccoli destacó también la misa en Florida “con un cielo azul, un sol brillante, con todo el país presente en la fiesta de la patrona; nos animó a todos”.

Financiar la visita Quedan números de la rifa por vender Hasta el momento se vendieron 16.640 números de la rifa que la Iglesia Católica puso a la venta para financiar la visita, cuyo sorteo se hará el próximo 8 de diciembre. “Tendríamos que vender 20.000 y, si hubiera algún excedente, irá a alguna obra social”, dijo Sturla. El costo de la visita para la Iglesia fue de US$ 2,7 millones. “Fue un presupuesto realmente austero y no apareció ningún costo no previsto”, aseguró. “En Francia la visita papal costó 27 millones de euros, en España 20 y en Perú el Estado va a poner 18 millones de soles”, mencionó Sturla.

La despedida

El pontífice se despidió de los obispos uruguayos en la Casa de Retiro Jesús Buen Pastor a la salida de Florida e hizo un pequeño discurso agradeciéndoles y felicitándolos por la organización de la visita. Comió un asado que le gustó mucho y torta Rogel (“queríamos que probara el dulce de leche”, dijo un obispo a El País) y también tomó café y comió alfajores. Se tomó fotos con el personal del lugar y los jóvenes voluntarios. Hubo incluso aplausos para los tres asadores y la asadora (que cumplía años este domingo, contó el obispo de Soriano, Luis González). Sturla dijo en tono jocoso que León XIV “se llevó dos asados”. Ya había comido uno en la Nunciatura Apostólica, en la que pernoctó en Montevideo.

En el almuerzo de Florida estaban dos figuras clave del Vaticano: el cardenal filipino Luis Tagle, decano del Colegio Cardenalicio, y el experimentado Pietro Parolin, secretario de Estado vaticano, de quien se rumorea que fue el candidato al que León XIV superó en votos en el cónclave del año pasado, cuando resultó electo.

El obispo de Canelones, Heriberto Bodeant, compartió con El País su impresión sobre el papa: “Hay gente de la que se dice que se hace querer; yo creo que él quiere, que quiere a la gente y lo hace sentir”.

“A uno le daba la impresión -continuó- de que no tenía otra cosa que hacer; es decir, que no estaba ‘medio presente’, sino íntegramente en cada momento”.

Bodeant comentó que, como misionero que es, el papa presta atención a la cultura local. “Habrá que escuchar especialmente sus discursos en Perú en ese sentido; si aquí pudo evocar el éxodo y hablarnos del puente, los palmares y el mate en Paysandú, cuánto más podrá decir de referencias culturales de un pueblo que él conoce de años”, reflexionó.