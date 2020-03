Los negocios que vieron aumentar su actividad por el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Sabe cuántas veces se lava las manos o se pasa alcohol en gel por día? ¿Ha usado tapaboca en el ómnibus o guantes descartables? ¿Compró grandes cantidades de papel higiénico o hipoclorito de sodio?

El temor al COVID-19 está instalado. Por ejemplo, una conocida droguería del Centro de Montevideo produce alcohol en gel en un día lo que antes fabricaba en un mes y medio. Una situación similar vivieron los supermercados en los días posteriores al anuncio de la llegada del COVID-19 al país. Las góndolas se vaciaron y en las cajas había colas con carros llenos de papel higiénico, bidones de agua y alimentos básicos.

La psicosis fue tal que obligó a la Asociación de Supermercados del Uruguay a emitir un comunicado el viernes 20 donde señalaba que la cadena de abastecimiento y los inventarios de todos los locales estaban preparados para atender una demanda elevada y advertía que no era necesario realizar surtidos extraordinarios.

Daniel Menéndez, gerente de la Asociación de Supermercados del Uruguay, dijo a El País que las ventas ocurridas el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 fueron muy altas.



“Representaron el doble de lo normal de marzo. Y después empezó a decaer hasta llegar a la normalidad. En cualquier momento habrá una merma porque las personas comenzarán a consumir lo que tienen guardado”, explicó Menéndez.

Consideró que otro factor que determinará la baja de las ventas será la disminución de los ingresos de los hogares, ya que miles de personas fueron enviadas al seguro de paro.

Agostina Clemata, secretaria del Centro de Farmacias del Uruguay, afirmó que los primeros días del coronavirus han sido un caos para estos comercios. “No tenemos información precisa. Hubo un movimiento mayor en las farmacias. Junto con los supermercados, somos los únicos comercios abiertos” en la cuarentena, añadió.

No obstante, Clemata matizó señalando que, en un principio, las ventas de alcohol en gel y tapabocas se dispararon, pero enseguida se detuvieron por desabastecimiento.



“No me animaría a hablar de cifras. Capaz que hubo un pico de ventas, pero luego estas se detuvieron”, reiteró.



Otro sector que incrementó su actividad fueron los deliveries de comidas. La cuarentena llevó a que muchas personas pidieran comida preparada y esto aumentó el trabajo de los repartidores. También aumentaron la demanda de plataformas de conferencias on line, educación y entretenimiento a través de Internet.