Negocian acuerdo vinculante para reducir la contaminación de plásticos en el mundo

Representantes de 150 países están en Punta del Este negociando -en la primera de cinco reuniones que se darán hasta 2024- un acuerdo vinculante para reducir la contaminación de plásticos en el mundo, con especial énfasis en los océanos. Más allá de las actividades preparatorias que hubo el fin de semana, ayer se realizó la inauguración con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen.

Los más de mil delegados estarán hasta el viernes en el primer encuentro del Comité Intergubernamental de Negociación (INC, en inglés) sobre el acuerdo de plásticos. Los gobiernos buscarán avanzar hacia los lineamientos de un instrumento jurídico, que se espera que quede pronto en el quinto encuentro. Después, ese acuerdo tendrá que ser ratificado por los países miembros de las Naciones Unidas.



A su turno, el presidente Lacalle Pou dijo a los representantes gubernamentales que espera que esta reunión sea recordada como un “puntapié inicial y que haya generado resultados”. En ese sentido, advirtió que “a veces la suma de convenciones y reuniones” sin un efecto “específico genera frustración en la población”.



Por su parte, el ministro Peña aclaró que no se trata de una “lucha contra el plástico sino contra la contaminación por plástico. Fundamentalmente contra algunos usos que se le da”, como la “cultura de usar y tirar”. Y recordó que 11 millones de toneladas de este material van a los océanos cada año, de los cuales la mitad son envases.

La representante de Naciones Unidas, en tanto, indicó cuáles son los “aspectos clave en los que centrarse” para cumplir con el plazo límite de 2024. Primero, se debe “construir un instrumento lo suficientemente amplio y profundo para cubrir todo el problema de los plásticos, al mismo tiempo” que garantice que “todos los países puedan participar”.



En segundo lugar, marcó como relevante “estar informados por la ciencia y trabajar con las partes interesadas para construir una nueva economía de plásticos”. El tercero, es aprender de “otros acuerdos multilaterales”, trabajar en conjunto e innovar en el “espacio multilateral”. El cuarto es “garantizar una asistencia financiera y técnica adecuada para los países en desarrollo”.

Uruguay

El gobierno busca hacer responsable a algunos sectores de la industria de la recuperación de los productos que comercializan. En el caso de los envases, después de idas y vueltas con el Ministerio de Ambiente, la Cámara de Industrias ya impulsa el Plan Vale.



En el encuentro del INC harán una presentación el jueves y, además, una de las empresas interesadas en ganar el llamado tiene en exposición una máquina que muestra el sistema de escaneo de envases vacíos y su compactación.



A su vez, la cartera planea hacer lo mismo con los importadores y productores de artículos eléctricos y electrónicos. El decreto, adelantó Peña en rueda de prensa, se firmará en unos 10 días. Pero no indicó cuál será el porcentaje de artículos que vuelcan al mercado que estarán obligados a recuperar.

Otro sector que se verá implicado será el de la construcción. Este decreto -que trata sobre los residuos de esta actividad- estará pronto, informó el ministro, para marzo del año que viene. “Hablamos de 800.000 toneladas en Uruguay por año”, añadió Peña.

Los tres puntos de Lacalle Pou



El presidente Lacalle Pou cree que se está en un “momento especial” en el que se puede hablar de tres elementos. El primero es el conocimiento en su “sentido más amplio”. Entiende que esta es una generación que tiene “acceso a la información como nunca en la historia”. En esa línea, marcó que no solo se sabe el “mal que se causa sino el camino” que se puede “recorrer para revertirlo o generar el bien”.



El segundo punto es la responsabilidad, que a veces tiende a “maximizarla”, indicó delante de los representantes de los gobiernos. Y continuó: “Siempre es del otro y no nuestra. Creo que es un momento muy importante, con base en el conocimiento, para que cada uno asuma su responsabilidad”.



Al hablar de responsabilidad se refirió a la de la sociedad civil, organizada y cada individuo, de los productores, y también de los gobiernos.



El tercer punto es el optimismo. “Siempre comento que cualquier ser humano puede ser optimista porque sí. Ahora, cuando un gobernante se para en frente a un grupo de personas tiene que fundamentar su optimismo. No puede ser personal y sin anclaje”, opinó el mandatario.