Lacalle Pou llamó a superar la "falsa contradicción" entre economía y ambiente

El presidente Luis Lacalle Pou llamó este lunes a superar la "falsa contradicción" entre economía y cuidado del medioambiente, así como llamó a que "cada uno asuma su responsabilidad" en el marco de la primera reunión del Comité de Negociación Internacional sobre el acuerdo de plásticos, que se desarrolla en Uruguay.

Previo a su discurso, el mandatario mantuvo una reunión, junto al ministro de Ambiente, Adrián Peña, con la directora ejecutiva de Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen.



"Tuve la oportunidad de escuchar el discurso de gente muy importante en las Naciones Unidas, donde se reclamaba, pensaba y proponía de una vez por todas atar la economía al medioambiente. Esa falsa contradicción entre que la economía va a de un lado y el ambiente del otro hace imposible que tengamos avance", destacó el presidente en el evento que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Punta del Este.



A fines de octubre, el gobierno anunció que emitió un nuevo bono indexado a indicadores de cambio climático (BIICC) por US$ 1.500 millones. "Nos hemos atado a cumplir, (y) no solo que se nos pene si no cumplimos, sino que se nos premie, pagando menos intereses, si cumplimos con ese bono. Eso es una novedad muy buena", destacó el presidente.

En el marco de esta cumbre, Lacalle Pou destacó que se desarrolla en un "momento especial", y destacó tres elementos a ponderar: el conocimiento, la responsabilidad y el optimismo.



Sobre el primer punto, dijo que "pertenecemos a una generación que tiene acceso a la información como nunca en la historia, sabemos qué es lo que hace bien, mal, lo que deja una huella, lo que no, y tenemos todo el menú de opciones y herramientas". Y subrayó: "Ni un ciudadano, ni un gobernante puede decir 'yo no sé, no sabía las acciones que estaba tomando'".



Respecto al segundo punto, sostuvo que "a veces uno tiende a maximizar la responsabilidad", bajo las consideraciones de que "es culpa de las grandes potencias, de los (organismos) multilaterales, y siempre la responsabilidad es del otro, nunca es nuestra". Esto bajo el entendido de que es un momento para que "cada uno asuma su responsabilidad", y nombró a los ciudadanos, la industria y los gobiernos. Sobre estos últimos, puntualizó que deben tener "la característica no solo de penar y castigar, sino sobre todo de promover determinados usos y costumbres".

En cuanto al tercer punto, Lacalle Pou enfatizó que cuando "un gobernante se para frente a un grupo de personas tiene que fundamentar su optimismo, no puede ser personal y sin anclaje".



"Uruguay hace muchos años que adoptó el concepto 'Uruguay Natural', que como muchos conceptos a lo largo del mundo es aspiracional, es una definición de lo que el Uruguay entiende es como se siente y además como tiene que ser visto en el mundo", subrayó el mandatario.



"Una solución global para este asunto solo puede ser construida en conjunto y en consenso con toda la comunidad internacional. De diferentes formas, todos estamos involucrados en este problema", dijo Peña, en referencia a los gobiernos por el impacto de las políticas, el sector privado, la academia y la ciencia y los ciudadanos. Adelantó que buscarán llegar a un tratado sobre la materia "en el menor tiempo posible" sobre plásticos, con el objetivo de que "no se profundicen las desigualdades y, por el contrario, se garantice una transición justa".

El objetivo del tratado es "obligar" a los países a tener "determinados mínimos en materia de plásticos", dijo Peña. Y puntualizó: "No es una guerra contra el plástico, es utilizarlo mejor, cuando es prescindible".



Graficó que en 1950, el mundo consumía 2 millones de toneladas de plástico y ahora la cifra se ubica en casi 500 millones, por lo que se va "transformando en un problema ambiental". Entre los efectos del consumo, planteó que 11 millones de toneladas de residuos plásticos terminan en el mar cada año, que "se van acumulando", lo que impacta directamente en la "muerte de especies marinas y supone una preocupación sobre las playas".



Adrián Peña en la Cumbre Global de Plásticos que se desarrolla en Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

"Para Uruguay es un reconocimiento para los avances que viene realizando en materia ambiental, y fundamentalmente en la clara decisión de avanzar, de forma significativa, en la gestión de residuos", sostuvo Peña en rueda de prensa sobre la elección del país como sede de esta instancia histórica.



En ese sentido, el secretario de Estado agradeció a los gobiernos de Alemania, Suiza y Estados Unidos por su apoyo para concretar esta cumbre, que como adelantó meses atrás, convoca a más de 1.000 representantes de gobiernos de 150 países, que estarán en el país hasta el viernes.