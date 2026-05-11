Laura Raffo plantea incluir la educación financiera en la enseñanza pública en un libro porque es un "debe del país"

La economista, empresaria y política -actual miembro del directorio de Antel- lanzó su nuevo libro Tu plata, tus reglas. Publicado por la editorial Aguilar, el texto propone “entender tus finanzas personales de una forma clara y concreta”, un proceso en el que invita a analizar la relación de las personas con el dinero y el peso de las emociones en las decisiones financieras. En diálogo con El País, Laura Raffo desgranó los conceptos clave de este trabajo y explicó por qué cree que Uruguay tiene un déficit en educación financiera.

-Al preparar el libro, ¿qué descubrió en conversaciones con otras personas sobre el vínculo con el dinero?

-Lo primero es entender que la manera en que nos relacionamos con el dinero tiene mucho de emocional. A veces, cuando le hablás a las personas de planificación financiera, de ahorro, inmediatamente piensan en una planilla, en cuánto tienen en la cuenta bancaria, pero es mucho más profundo. Por eso, en el primer capítulo del libro invito a los lectores a analizar qué relación tienen con el dinero, porque todos heredamos lo que nos enseñaron nuestras familias o aprendimos a los tropezones. En las conversaciones con colegas, compañeros y amigos, te vas dando cuenta que muchísimas decisiones financieras se basan más en emociones que en información. Y eso hace que muchas veces se cometan errores o se vaya por un camino que se cree indicado, pero que finalmente no lo es.

-¿Cuál fue el error financiero que más notó?

-Más que un error, lo que queda de manifiesto es que no hay a disposición educación financiera. En Uruguay nos hemos preocupado mucho por la alfabetización digital y es buenísimo, pero no hay alfabetización financiera. Hubo un proceso de bancarización profundo, pero eso no equivale a educación financiera. Hoy a los uruguayos les resulta muy fácil tener un vínculo con instituciones financieras, pero no se les dieron herramientas para conocer a fondo cómo pueden administrar sus finanzas y ahorros. Hay uruguayos que, fruto de su trabajo y esfuerzo, logran generar ahorros, pero luego no saben cómo invertirlos. Y ese desconocimiento juega en contra.

-¿Debería incluirse la educación financiera en la currícula de escuelas y liceos?

-Totalmente. La alfabetización financiera está en el debe en Uruguay. Se podría incorporar en la educación pública porque hace a cómo las personas logran con el fruto de su esfuerzo construir su propio futuro y llegar a cumplir sus sueños y proyectos.

-En el libro menciona el concepto “libertad financiera”. ¿Cómo se desarrolla eso en un país con una amplia clase media como Uruguay?

-Primero es importante reconocer que hay segmentos de la población que lamentablemente no solo no pueden ahorrar, sino que no llegan a fin de mes. Después, hay hogares que sí tienen ingresos que les permiten ahorrar, pero no dan el siguiente paso que es invertir. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando lográs ciertos ahorros mensuales, terminás en su mayoría dejándolos en la cuenta bancaria en la que cobrás el sueldo o, como mucho, los pasás a otra cuenta corriente, pero no ponés a producir ese dinero. Y todos sabemos que el dinero quieto, pierde valor. Es más, los uruguayos tenemos tan presentes las crisis cambiarias y financieras, que nos volcamos a poner los ahorros en dólares. Pero eso no significa invertir necesariamente, porque quizás cuando cambiás los dólares a pesos, podés haber perdido plata en el camino. Entonces, a lo largo del libro cuento distintas herramientas e instrumentos para salir de esas “trampas mentales” que a todos nos suceden, porque heredamos lo que nuestros padres pensaban del dinero y vivimos la historia económica y financiera uruguaya. Ese peso emocional hace que tomemos decisiones menos informadas y quizás perdamos la posibilidad de hacer rendir más aquello que con sacrificio generamos.

-¿Cuánto influyen la ansiedad o el miedo en las decisiones financieras?

-Muchísimo. En el libro cito al autor Daniel Kahneman, psicólogo y ganador del Premio Nobel de Economía por introducir el concepto de cómo las emociones influyen en nuestras conductas. Hoy hay dos emociones muy presentes. Una es el FOMO (siglas en inglés de “miedo a perderse algo”), que se ve muchísimo en redes sociales. Te enterás que alguien se hizo rico porque invirtió en bitcoin o compró oro, entonces empezás a temer quedarte afuera y eso te puede generar el impulso de querer invertir sin antes chequear si esas inversiones están respaldadas. La otra emoción muy presente en Uruguay es el miedo, el decir “yo no invierto porque es una ruleta”. La inversión no es una ruleta -que depende totalmente del azar-, sino que uno puede basarse en informes crediticios, en las notas de calificadoras de riesgo, en la capacidad de pago de quienes emiten la deuda, en cómo se han comportado las acciones. Cuando más te informás, más perdés el temor.

-La premisa “tus reglas”, ¿cómo se aplica en una coyuntura económica incierta como la actual?

-Significa crear tu libertad financiera según tus creencias, ingresos, lo que buscas y lo que te haga sentir cómodo, porque todos tenemos distintos niveles de tolerancia al riesgo. “Tus reglas” quiere decir tener información, conocer tu relación con el dinero y todos los instrumentos de inversión y, dado el marco del país, poder tomar tus decisiones.

-¿Hay algún consejo financiero que considere sobrevalorado?

-No tengo uno identificado. Al contrario, hay frases que se repiten y que son muy importantes, como “no pongas todos los huevos en la misma canasta”. Esa es una regla de oro de la inversión. Otra es que a veces es más riesgoso dejar la plata quieta que animarse a invertirla, porque la plata quieta pierde valor. Lo que sí digo en el libro es que hay que estar muy atentos a las alertas del fraude financiero. Cuando te prometen muy alta rentabilidad con un riesgo nulo o bajo, desconfiá, porque la fórmula mágica no existe. También cuando te presionan con que “la oportunidad es hoy y luego se termina”. Algo muy importante que a veces no tomamos en cuenta es a dónde transferimos el dinero; las instituciones reguladas mantienen el dinero de los inversores en cuentas separadas del suyo. Y hay que ser muy detallista en cada punto de un contrato.

-Se suele decir que Uruguay es caro. ¿Está de acuerdo?

-Uruguay es un país caro. El pilar de mi campaña cuando fui precandidata (por el Partido Nacional) fue que somos estructuralmente caros, más allá de que se ha logrado controlar la inflación. Hay gastos que no se pueden evitar, más aún en un país caro, entonces generar una conducta al administrar tu presupuesto, generar ahorros, poder invertirlos y multiplicarlos, se vuelve más importante todavía.

-Si tuviera que resumir el libro en una idea, ¿cuál sería?

-Que tu plata no es solo un número en tu cuenta, es el trabajo que acumulaste de toda la vida y tu oportunidad para crear cosas a futuro. Entonces, te pueden asesorar, pero la decisión final es tuya. Por eso: tu plata, tus reglas.