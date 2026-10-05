La Organización Cireneos y el Estado avanzan en la relocalización de un asentamiento de larga data

La organización Cireneos tiene la esperanza de que en dos años todos los habitantes del asentamiento Santa Eugenia en el este de Montevideo hayan sido relocalizados y tengan viviendas dignas.

Cireneos, fundada por el sacerdote católico Juan Andrés “Gordo” Verde, compró este año en la zona de Punta de Rieles algo más de 3 hectáreas que puso a disposición del Ministerio de Vivienda para que allí edifique soluciones habitacionales para unas 60 familias, explicó a El País James Mc Cubbin, un ex rugbista profesional que es estudiante de Ingeniería Civil y que es director ejecutivo de Cireneos. Otras 45 familias accederán a un respaldo económico del Ministerio de Vivienda aprobado por la cartera hace dos semanas que les permitirá comprar vivienda usada en Montevideo. Posiblemente algunas ya puedan dejar el asentamiento este año.

Con estos pasos se puede avizorar que en dos años, Santa Eugenia ya no existirá como asentamiento. 240 familias vivían allí originalmente. Cireneos compró un predio donde logró dar solución a 51 de ellas ( a las que se sumarán otras 9) que viven en casas prefabricadas por la empresa uruguaya Völfer, de 60 metros, con dos o tres dormitorios, un baño y una cocina integrada al living cuyo costo de construcción rondó los US$50.000 por unidad. Se trata del barrio “Colmena” al lado del cual este año se inauguró la capilla del Santo Pesebre, diseñada por el escultor Pablo Atchugarry. Otras familias fueron realojadas el año pasado en Avenida Bolivia y Camino Carrasco.

Lo que queda del asentamiento Santa Eugenia está en un predio propiedad de una empresa con la que se acordó, tras un juicio que duró años, que accediese a que las familias pudieran seguir allí en el marco de un comodato hasta que accedan a una solución definitiva, señaló Mc Cubbin.

El origen

Cireneos llegó a Santa Eugenia en 2017, año de su fundación. Al comienzo sus voluntarios iban a compartir una tarta y una leche chocolatada con las familias que allí viven, en algunos casos hace más de cuatro décadas. “Había una pata educativa y espiritual. Había realidades muy precarias y en 2019 incorporamos la pata de mejora de las viviendas, forrando los techos de los ranchos con nylon y luego construimos los galponcitos anexos a los ranchos”, recuerda Mc Cubbin. Sabe que se deben manejar con cuidado las expectativas pero cree que “nos hemos ganado la confianza del barrio porque hay acciones y hechos concretos que muestran los avances que se vienen realizando”. “El desesperarse no beneficia a nadie. No va a acelerar ningún procedimiento”, dijo.

El uso de los terrenos de Punta de Rieles deberá ser aprobado por el Ministerio de Vivienda y la intendencia. Mc Cubbin dice que entiende que los plazos de los procesos en el Estado pueden ser lentos y que hay que respetarlos. “Tenemos el apoyo enorme del Estado y el gobierno. Cireneos se ha mantenido 100% apolítico”, aseguró.

Santa Eugenia Un barrio de vecinos que se conocen y respetan “No recuerdo cuando fue el último tiro que se tiró en Santa Eugenia”, dice McCubbin para enfatizar que “es un barrio super tranquilo” en el cual “los vecinos tanto de Colmena como de Santa Eugenia se conocen y se respetan”. La zona tiene “un grado de aislamiento” (está a 3 kilómetros de Camino Carrasco”) que quizás también contribuya a ello. McCubbin está dedicado a tiempo completo a Cireneos que le permite aunar su pasión por la construcción, su vocación social y su fe católica trabajando con su “gran amigo, el “gordo” Verde”.

“Rancho cero”

Cireneos impulsa, en paralelo, el programa “Rancho Cero” que ya está en 17 departamentos. En este programa el abordaje es distinto. Se trata de dar soluciones para el “mientras tanto”, o sea para la etapa previa a una solución definitiva para los niños que necesitan dejar de vivir en el agua, el frío y el barro, explicó Mc Cubbin. En la mayoría de los casos la solución es un contenedor con aislación térmica con dos cuartos, un baño completo y living-cocina, de 30 metros cuadrados, que pueden ampliarse. Las familias los reciben en “comodato de uso”. Esto implica que no los pueden utilizar para pagar eventuales deudas y que asumen el compromiso de cuidarlos. En caso de no hacerlo, el contenedor podría ser transferido a otra familia. Este año “Rancho Cero” entregó 120. Además, “Rancho Cero” tuvo hace poco la “alegría enorme” de que, junto con otras organizaciones, recibió el beneficio de que sus construcciones serán exoneradas de IVA, contó McCubbin.