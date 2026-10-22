La Iglesia debe comunicar mejor; "hacerlo a la antigua no sirve ya", dice experto del Opus Dei que vino a entrenar laicos

Javier “Jack” Valero nació en Barcelona en 1959, pero vive desde hace 50 años en el Reino Unido donde es director de la Oficina de Comunicación del Opus Dei, la organización católica fundada por José María Escrivá de Balaguer. También dirige el proyecto Catholic Voices que entrena a católicos laicos para hablar en los medios de temas polémicos vinculados a la Iglesia y a los papas. Llegó este martes a Uruguay para dirigir actividades de capacitación para que los laicos comuniquen mejor su experiencia en relación con la llegada de León XIV.

- ¿Cuál será su tarea en Uruguay en estos días previos a la venida de León XIV?

-Vengo a Uruguay para entrenar gente para la visita del Papa. Ya ya hice un entrenamiento hace siete años para una posible visita de Francisco que al final no ocurrió y la idea es formar a gente más joven.

- ¿Por qué sienten que es necesario hacerlo?

-La idea es entrenar a la mayor cantidad de gente joven posible para que hable de sus convicciones, para que lo diga bien y lo explique bien y que sea atractivo. La gente tiene cosas en el corazón que le gustaría comunicar y se siente cohibida respecto a cómo se hace eso y cómo se comunica. Durante la visita del papa León a España estaba con una chica y le dije “cuéntame lo que va a pasar ahora” y me dijo que “a las 7 pasa esto y a las ocho tal” y le dije “ya estoy aburrido con lo que me dijiste, pero te veo entusiasmada con lo que va a pasar, ¿me lo cuentas? Entonces se puso a decir lo que sentía y se emocionó. Quiero generar eso, que la gente hable con el corazón de lo que realmente siente. El Papa ha estado en España, ha estado en Francia, y ha sido una revolución aquello, con gente joven que le sigue.

El Papa León XIV saluda a la multitud durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 21 de octubre de 2020. Foto: AFP

- ¿En Uruguay, lograr eso no será más cuesta arriba?

-Bueno, Francia está secularizada. En España hay mucha secularización. En Cataluña casi nadie va a misa. Y, sin embargo, la iglesia de la Sagrada Familia estaba llena y toda la gente que yo conozco que nunca va a misa estaba viéndolo por la tele y escuchando al Papa. O sea, yo creo que es un fenómeno nuevo esto. El Papa puede hablarle a las masas secularizadas de Europa y América y decirle cosas que ellas quieren escuchar. Eso es muy interesante.

- El cardenal Daniel Sturla ha dicho que a la Iglesia le falta marketing.

-Marketing puede ser una palabra adecuada, pero más que marketing yo lo que hago es animar a la gente a que hable de lo que realmente siente. Eso es muy fuerte. Si para ti ser católico es amar a todas las personas ¿ por qué tú das la impresión de que ser católico es reglas aquí y reglas allá?. Yo creo que hay algo que falla aquí. Es cambiar la forma de comunicar. La comunicación de Coca-Cola es mucho mejor que la nuestra. Es una pena porque la Coca Cola es de mucho menos valor que la salvación que predica la Iglesia. Nos gastamos muy poco dinero en comunicarla bien. Entonces hay que hacerlo bien. Y hay mucha gente buena católica que sabe comunicar y que quiere hacerlo, enseñarlo a otros. Decirlo de la manera antigua no sirve ya. Se requiere tiempo. Pero como decía Antonio Gaudí “nuestro cliente no tiene prisa”.

Javier "Jack" Valero, escritor español. Foto: Estefanía Leal

- A la Iglesia se la asocia con reglas difíciles de cumplir.

-La Iglesia no es eso. Lo más importante de la Iglesia es que Jesús nos dice que amemos a todas las personas. Y la misericordia de Dios es arrolladora, no importa lo que hagas porque Dios te ama. Y le da sentido a tu vida. Sin Dios tu vida tendría mucho menos sentido. Está ocurriendo ahora en Europa, por lo menos en los países que yo conozco, Francia, España e Inglaterra, que hay un resurgimiento en la gente joven, que ahora se plantea ir a misa.

Le ha pasado que Dios ha entrado en su vida. Yo a este movimiento lo llamo “Algo está pasando” y he escrito un libro sobre eso que saldrá en enero en inglés sobre los ingleses conversos que han venido a la iglesia de familias sin ninguna religión. Esto a mí me da mucha esperanza.

- Usted integra el Opus Dei y publicó “El Opus Dei” sin filtros con 18 testimonios de integrantes. Es una organización a la que se vincula con las clases altas y una moral rígida. ¿Ha cambiado?

-El mundo ha cambiado mucho. El Opus tiene casi cien años de vida. La Iglesia ha cambiado mucho, el Opus Dei es parte de la Iglesia y ha cambiado con la Iglesia. El mensaje no ha cambiado y es que todas las personas están llamadas a santificar su vida, que Dios está allí, en tu familia, en tus amistades en tu trabajo, en el bar, en el autobús. El Opus Dei le predica a la gente normal y le dice: para ti Dios no está solo en la misa del domingo ni en lo que rezas al irte a acostar. Está también en tu familia, en cómo la tratas, en tu trabajo, si eres leal, en tus hijos, si los estás educando bien. Dios está en todo eso. Y ese mensaje es bueno. Yo en estos 25 años he tenido muchas preguntas sobre poder, influencia, papel de la mujer , dinero. Entonces yo he pensado “vamos a explicar estas cosas desde abajo”. Voy a preguntarle a gente de la calle. Les hago preguntas, me contestan y yo las escribo. Y he publicado este libro “El Opus Dei sin filtro” y creo que es una respuesta mucho más válida, mucho más interesante. Y te explica cosas polémicas que han pasado en el Opus Dei en los últimos años. Es el Opus Dei en carne viva.