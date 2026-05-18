Haihua, la isla fantasma en China en la que invirtieron millones y ahora "es una zona muerta"

Inspirada en Dubái e inflada por las ambiciones desmesuradas de un promotor inmobiliario chino caído en desgracia, la Isla Haihua, un conjunto de islotes artificiales en el Mar de China Meridional, fracasó como negocio. Pero aún deslumbra como una celebración impresionante de fantasía y extravagancia.

El proyecto, de un coste exorbitante y parcialmente terminado —un gigantesco centro comercial sin tiendas, un parque temático sin visitantes, decenas de bloques de viviendas abandonados y playas artificiales demasiado peligrosas para nadar— ayuda a explicar por qué la prolongada crisis inmobiliaria de China parece no tener fin. Hay tanto dinero y tantas esperanzas atrapadas entre los escombros que resulta imposible deshacernos de ellos rápidamente.

“Este lugar es una zona muerta”, dijo Zhou Qingbin, un visitante de la cercana ciudad costera de Danzhou. El gobierno municipal de Danzhou controla gran parte de la Isla Flor del Océano y está intentando decidir qué hacer con ella.

Una piscina vacía de un hotel en el complejo artificial de Ocean Flower Island, en el Mar de China Meridional, frente a Hainan, el 2 de enero de 2026. Foto: Gilles Sabrie/NYT

Fue construida por Evergrande, una promotora inmobiliaria china que colapsó en 2021 bajo una deuda de más de US$ 300 mil millones. El colapso de Evergrande y los problemas de otras grandes promotoras inmobiliarias han minado la confianza en el sector inmobiliario, que alguna vez fue un importante motor del crecimiento económico de China.

Según cifras publicadas por la oficina de estadística de Pekín, las ventas de viviendas nuevas han caído a su nivel más bajo en más de 15 años. El sector se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza, hasta el punto de que las autoridades chinas han empezado recientemente a censurar las publicaciones pesimistas en internet sobre el mercado inmobiliario.

Una inversión de US$ 12 mil millones que fracasó

Sin embargo, el gobierno de Danzhou parece seguir adelante con el concepto original de Evergrande. Se concibió como una versión china de Palm Jumeirah en Dubái, solo que más grande. Evergrande invirtió alrededor de US$ 12 mil millones, la mayoría financiados con préstamos, en lo que se suponía que sería el mayor destino de entretenimiento, conferencias y compras construido desde cero en China, con los islotes formando los pétalos de una flor.

Esa inversión, aunque cuantiosa, no alcanzó los US$ 23.000 millones que la empresa afirmó necesitar para construir apartamentos con capacidad para 200.000 personas. Esto ha dejado a Ocean Flower Island en una situación de incertidumbre. Antes de su colapso, Evergrande declaró haber completado 60.000 apartamentos y haberlos entregado a los compradores. Sin embargo, otros edificios nunca se construyeron más allá de sus cimientos de hormigón, que, inundados por el agua de lluvia, se han convertido en zonas de pesca. Treinta y nueve bloques de apartamentos de gran altura, casi terminados pero nunca vendidos, permanecen abandonados en un páramo de escombros.

Todo el proyecto fue ideado por Xu Jiayin, fundador y expresidente de Evergrande, quien fuera el hombre más rico de China y ahora está en prisión. Según un relato entusiasta de Evergrande, Xu concibió la idea de la isla Haihua durante unas vacaciones en Singapur en 2011. Aislado en su habitación, el empresario afirmó que esbozó diseños para un archipiélago artificial con forma de buganvilla y "supervisó meticulosamente cada detalle".

Un centro comercial incompleto y abandonado en el complejo artificial de Ocean Flower Island, en el Mar de China Meridional Foto: Gilles Sabrie/NYT

Pero no parecía haber logrado concretar cómo el proyecto generaría suficientes ingresos para construir las islas artificiales y saldar la creciente deuda con prestamistas chinos y extranjeros. Evergrande también necesitaba convencer a las autoridades de la provincia sureña china de Hainan para que aprobaran una iniciativa que violaba la protección del medio ambiente y otras leyes.

Zhang Qi, exalcalde y jefe del Partido Comunista de Danzhou, quien aprobó el proyecto de Haihua o "Isla Flor del Océano", fue declarado culpable de corrupción en 2020 y condenado a cadena perpetua. Otros funcionarios locales también han sido condenados por diversos cargos de corrupción, incluido el exgobernador y secretario del partido de Hainan, Luo Baoming, quien fue encarcelado durante 15 años en diciembre por recibir alrededor de 16 millones de dólares en sobornos.

Desde sus inicios, Haihua se guió por la misma idea que impulsó gran parte del frenesí de la construcción en China durante un auge económico que duró décadas: constrúyelo y vendrán.

En un país con 1.400 millones de habitantes y expectativas de ingresos en constante aumento, durante años esta fue una apuesta segura, hasta que dejó de serlo. En 2021, Pekín, preocupada por el endeudamiento descontrolado, emitió una directiva que restringía el acceso a préstamos para promotores inmobiliarios. El crédito bancario, cuyos bancos más grandes están controlados por el Estado, se agotó. Evergrande quebró.

El gobierno de Danzhou intenta mantener vivo el proyecto. Presenta Ocean Flower Island a los turistas chinos y a los posibles compradores de vivienda como un «concepto de estilo de vida único». No existen estimaciones fiables de la población actual, más allá de los miles de personas que inicialmente adquirieron propiedades, una fracción de las proyecciones iniciales.

El espacio para conferencias y convenciones en Ocean Flower Island, en el Mar de China Meridional, frente a Hainan Foto: Gilles Sabrie/NYT

A diferencia de Palm Island en Dubái, donde las lujosas villas fueron adquiridas rápidamente por celebridades, estrellas del fútbol y funcionarios extranjeros que buscaban un refugio soleado, Haihua atrajo principalmente a jubilados del norte de China que buscaban un lugar cálido para pasar el invierno. La calle principal de la zona residencial está repleta de restaurantes que ofrecen especialidades del norte, como bollos al vapor y olla caliente, además de servicios de atención médica geriátrica.

¿Qué pasó con el inversor de Evergrande? Zhang Qun, de 70 años, un jubilado de la provincia de Heilongjiang, dijo que cuando compró su apartamento hace cinco años, había multitudes de personas en la oficina de Evergrande ansiosas por comprar. Hoy, la oficina está llena de folletos antiguos y contratos de compraventa, y cuenta con empleados supervisados ​​por el gobierno encargados de organizar la documentación de las propiedades adquiridas hace años. Si Zhang vendiera su apartamento ahora, perdería la mitad de su inversión. Los únicos vestigios de Evergrande son las máquinas expendedoras con botellas polvorientas de agua mineral "Evergrande Spring". Xu desapareció de la vista pública en 2021. Un informe de marzo de la Fiscalía Popular Suprema indicaba que había sido procesado por delitos como fraude financiero y mala gestión financiera. No especificaba si había sido condenado ni su paradero.

“Mucha gente perdió dinero por culpa de Evergrande y está enojada”, dijo Li Yanbo, agente inmobiliario de de la isla Haihua.

Quienes compraron apartamentos pronto obtuvieron grandes ganancias, al menos sobre el papel, ya que el precio por metro cuadrado se triplicó con creces entre 2015 y su máximo en 2021. Quienes llegaron tarde lo perdieron todo.

Pero Evergrande, añadió Li, no era del todo malo: "Algunas personas creen que fueron estafadas, pero hay otras que nunca habrían tenido la oportunidad de conseguir un apartamento si no fuera por Evergrande".

Los precios de las propiedades en la isla, añadió, se han estabilizado un poco.

Casi todas las ciudades de China tienen rascacielos sin terminar, abandonados tras la quiebra de Evergrande. Pero probablemente en ningún otro lugar la arrogancia de Xu haya dejado una concentración tan alta de excesos como en la Isla Flor del Océano.

Para dar cabida a la afluencia masiva de turistas que se preveía, Evergrande construyó El Castillo, un hotel con 5100 habitaciones. Sus dos piscinas exteriores han sido vaciadas y el hotel se ha mantenido a flote atendiendo a viajeros con presupuestos ajustados que contratan paquetes turísticos en temporada alta. Durante gran parte del año, permanece prácticamente vacío.

Villas sin terminar que rodean el hotel Castle, de 5.100 habitaciones, en la isla Haihua Foto: Gilles Sabrie/NYT

El silbido del viento se cuela por las ventanas rotas de lujosas villas costeras dignas de oligarcas rusos. Algunas han sido ocupadas por obreros que duermen en el suelo.

Las calles comerciales, con sus estilos arquitectónicos italianos, alemanes, chinos y de otras culturas, parecen escenarios de películas abandonadas.

Una plaza flanqueada por ocho iglesias falsas, entre ellas una estructura de ladrillo rojo que imita una catedral, está pensada como escenario ideal para fotos de boda dignas de Instagram. Actualmente, las iglesias sirven de telón de fondo para un espectáculo de luz y sonido.

En la Isla 2, la zona más desarrollada de la isla Haihua, residen principalmente adultos mayores procedentes de otras partes de China Foto: Gilles Sabrie/NYT

La isla todavía tiene creyentes. Wang Xian, un banquero jubilado de la provincia norteña de Hebei, reconoció que el fundador de Evergrande "fue demasiado lejos y pensó que podía hacer cualquier cosa".

Pero con alrededor de 300 millones de chinos jubilándose en la próxima década, señaló, muchos querrán encontrar un lugar soleado y seguro donde vivir. "Si tan solo el 1% viene aquí", dijo, "este lugar será un gran éxito".

Este artículo apareció originalmente en The New York Times