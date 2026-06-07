Fiscalía pide 24 años de cárcel para hombre acusado de matar y desmembrar a una mujer y ordenar otro asesinato

La Fiscalía solicitó 24 años de penitenciaría para un hombre al que acusa de haber asesinado y desmembrado a una mujer, así como de ser el autor intelectual del homicidio de un hombre que fue ultimado prácticamente en el mismo momento. El caso ahora será elevado a juicio oral.

El cuerpo de la primera víctima, una mujer de 40 años, fue hallado en la tarde de Navidad de 2023 cerca de unas vías de tren en la zona de Puntas de Manga. Presentaba amputaciones y heridas de arma blanca. A 100 metros del lugar, dentro de una vivienda utilizada como boca de consumo de drogas (conocido como un “achique”), se encontraba el cadáver de un hombre de 24 años, quien también había sido asesinado con un arma blanca.

Aunque la acusación fiscal, a la que accedió El País, no precisa cómo se vincularon las víctimas con el acusado, sí establece que la mujer ejercía la prostitución y había “tenido vínculos con diversas personas, entre ellas el imputado”. La acusación sostiene que el conflicto comenzó en la madrugada de Navidad, cuando ambas víctimas se encontraban con otros consumidores de estupefacientes en dicho “achique”.

En ese momento -afirma el escrito-, ingresó una persona identificada como Jonathan, quien se retiró junto a la mujer. Instantes después, regresó sin ella y apuñaló al hombre. Luego, el agresor amenazó a los jóvenes presentes y los trasladó al domicilio del acusado, donde los intimidó para que “no abrieran la boca” bajo amenaza de terminar como los fallecidos. Los testigos aseguran que el acusado estaba presente y participó de la coacción.

En ese domicilio, dos de los testigos declararon haber visto restos del cuerpo de la mujer.

La Fiscalía, encabezada por Luis Pacheco, sostiene que el acusado asesinó a la mujer, quien además había sido víctima de otros actos de violencia en las 72 horas previas. Asimismo, afirma que fue el autor intelectual del segundo homicidio, dado que “es evidente que ambas muertes ocurren en el mismo contexto, en la misma secuencia de hechos y en lugares muy próximos”.

La acusación citó diversas pericias psiquiátricas que establecen que el encausado es plenamente consciente de sus actos. Uno de los informes señala que, durante la entrevista, el sujeto se refirió a la mujer asesinada “en forma burlona”.

El abogado defensor, Pablo Casas, solicitó la absolución. Tras analizar las declaraciones de los tres testigos de identidad reservada, afirmó que son testimonios “de oídas” que incurren en contradicciones. Dos de ellos “no resisten el mínimo análisis de veracidad”, indicó Casas en su contestación, añadiendo que “comienzan a expresar una serie de hechos que se contradicen con explicaciones poco creíbles”.

Además, cuestionó que la Fiscalía haya modificado su “teoría del caso” en repetidas ocasiones durante los últimos dos años, e incluso que haya solicitado la imputación de una persona a la que, meses después, pidió sobreseer.

La Fiscalía pide una condena de 24 años de cárcel por entender que el acusado es autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso (haber cometido dos o más homicidios simultáneos) y un delito de vilipendio de cadáver. Se solicitó computar como atenuante la condición de primario del acusado y como agravante la alevosía.

El caso ingresará ahora en una etapa intermedia, en la que se debatirá la admisibilidad de las pruebas, para luego fijar la fecha de inicio del juicio oral.