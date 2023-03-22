Familias y estudiantes del Zorrilla exigen apoyo multidisciplinario para atender casos de violencia

Este martes, el Colectivo de Familias del Liceo Zorrilla de San Martín, de Montevideo, se reunió luego de los episodios de violencia que ocurrieron en ese centro educativo. En un comunicado, las familias exigen que se conforme un grupo multidisciplinario que sirva de soporte ante casos de violencia como los sucedidos.

En el comunicado, las familias señalan que desconocen el “grado de aplicación” de los protocolos del Consejo de Educación Secundaria (CES) ante estos episodios, y exigen “Información concreta” sobre su existencia y aplicación en estos casos.

En ese sentido, toman “como propia” la plataforma reivindicativa del Gremio de Estudiantes del Zorrilla (GEZ), que ve como necesaria la presencia de la guardia policial, pero que reclama atención psicológica. “En particular pedimos la conformación de un equipo multidisciplinario permanente con una carga horaria adecuada a la dimensión de liceo para la atención de la emergencia y la creación de protocolos y talleres sobre violencia, acoso, género, redes sociales y convivencia dentro y fuera de la institución”, se especifica.

Los padres señalan que solicitarán una reunión con las autoridades de los “distintos niveles de la educación” con el fin de “contribuir al encuentro de soluciones de largo plazo”. Especifican también que continuarán trabajando en comisiones articuladas junto a estudiantes, dirección, docentes, funcionarios y vecinos del liceo.

Además, indicaron que ya tienen reunión coordinada con la dirección del liceo para abordar esta problemática.