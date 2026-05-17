“Es un abuso”: oficialismo y oposición en Junta Departamental buscan solución para los “ecovasos” obligatorios

Tomando un reclamo que hacen principalmente las generaciones más jóvenes, el edil blanco Gonzalo Gómez presentó un proyecto de decreto para que no pueda ser obligatoria, como se da en varios conciertos y fiestas, la compra de “ecovasos”.

Se trata de recipientes, usualmente personalizados con motivo del evento, cuyo costo se suma al que de por sí ya tienen las bebidas, si bien se paga una sola vez.

“En algunos casos, dicho cobro puede rondar los $ 150, mientras que la bebida o trago adquirido puede costar aproximadamente $ 300”, dice la exposición de motivos que presentó el edil.

Estos vasos a veces se pueden devolver y el consumidor recupera su dinero, pero en la mayoría de las ocasiones no está disponible esta opción.

Para Gómez, en los últimos tiempos hubo un “abuso” por parte de los organizadores de eventos con los ecovasos. “Comenzó como una medida ecológica y terminó siendo recaudatoria”, dice en diálogo con El País.

Con su proyecto busca que la normativa establezca que “la entrega del recipiente necesario para el consumo de la bebida vendida o distribuida no podrá implicar costo adicional, separado, obligatorio o encubierto para el consumidor”.

Gómez no pretende prohibir la venta de ecovasos, sino que sea una opción para el consumidor.

Los votos

Para que se apruebe el proyecto, 16 ediles deberán dar sus votos. La Coalición Republicana tiene 14 así que necesita el apoyo de por lo menos dos ediles del Frente Amplio, si es que cuenta con todo el respaldo de la oposición.

En la bancada oficialista varios curules ven con buenos ojos la iniciativa de Gómez, aunque todavía no se trató en comisión.

Pedro Pastorín, edil de la Vertiente Artiguista, comentó “banco” en la publicación que el impulsor del proyecto hizo en la red social X.

“Hay algunos compañeros que les parece apropiado, hay otros que dicen que la idea está bien pero que hay que modificar algunas cosas, pero no todos lo hemos visto”, dice el coordinador de la bancada frentista, el seregnista Gonzalo Zuvela.

En el sector del intendente Mario Bergara, el que ya empezó a estudiar el proyecto es el edil suplente Niro Vázquez. “Personalmente entiendo que el espíritu de lo que propone es acompañable en cuanto a lo que está de fondo”, dijo a El País.

“Es un abuso realmente en la mayoría de los casos. Se ha convertido en un recuerdo obligatorio de los eventos”, continuó Vázquez.

Si bien comparte el espíritu de lo que presentó el edil blanco, Vázquez sugiere dos posibles reglamentaciones con las que llegar a una solución “más conciliadora con los consumidores y proveedores y sobre todo más sustentable y amigable con el ambiente”.

Por un lado, plantea hacer obligatorio que los organizadores permitan que la gente devuelva los vasos y reciba un reintegro. Y por otro, propone que las personas puedan ingresar con sus propios vasos, por ejemplo, ecovasos de eventos anteriores.

Se espera que el proyecto sea tratado en las próximas semanas en la Junta Departamental. Actualmente, los ediles están dedicados al estudio de los proyectos extrapresupuestales que envió Bergara, los cuales requieren por lo menos cuatro votos de la oposición para ser aprobado.