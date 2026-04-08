En Uruguay hay una amplia libertad de expresión pero existen dificultades para escuchar al que piensa diferente

En Uruguay existe una amplia libertad de expresión, pero al mismo tiempo parece estar perdiéndose la capacidad de escuchar al que piensa diferente, coincidieron en señalar cuatro periodistas que participaron en un conversatorio denominado “Beltrán: Libertad de Pensamiento” en la casa del Partido Nacional, en recuerdo de Washington Beltrán, fundador del diario El País, muerto en duelo con el dos veces presidente colorado José Batlle y Ordóñez, en 1920.

La actividad es parte de un ciclo organizado por los 190 años del Partido Nacional y fue presentado por el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado.

“La cancelación me rechina”, apuntó Alfredo García, del semanario Voces. Reflexionó que el hecho de que alguien sostenga una opinión desacertada “no implica que necesariamente sea estúpido”.

El periodista Raúl Ponce de León, en tanto, destacó la amplia libertad de expresión existente desde la vuelta a la democracia, pero advirtió que ve “poca generación de pensamiento” y una ausencia de “referentes”. Deploró lo que considera falta de información entre los jóvenes que atribuyó a las falencias del sistema educativo.

Álvaro Delgado, presidente del directorio blanco, en conversatorio "Beltrán: Libertad de Pensamiento” en la casa del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal

Por su parte, Martín Aguirre, Director de Redacción de El País, señaló que “toda libertad tiene la contracara de la responsabilidad” y opinó que el anonimato que prima muchas veces en las redes sociales “genera un ecosistema de debate no saludable”.

Por su lado, Natalia Uval, de La Diaria dijo que si bien no comparte el diagnóstico pesimista sobre los jóvenes entiende que muchas veces no se informan por los medios de comunicación sino a través de plataformas que dan información “sesgada e incorrecta”. Por su parte, la moderadora Victoria Rodríguez apuntó que el periodismo “tiene que incomodar”.