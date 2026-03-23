El avance del "nuevo" Clínicas está en "amarillo" ante la falta de la mitad de fondos para reinaugurarlo en 2030

La concreción del “nuevo” Hospital de Clínicas para 2030 está en un nivel “amarillo”, dijo el director del centro de salud universitario, Álvaro Villar, en diálogo con El País, en referencia a que aún no están garantizados unos US$ 50 millones necesarios para concluir en fecha la obra de US$ 105 millones, considerada la mayor reforma edilicia desde la apertura en 1953.

El plan de reinaugurar el hospital de la Universidad de la República (Udelar), de 110.000 metros cuadrados, proyectado por el arquitecto Carlos Surraco, a un siglo de la colocación de su piedra fundamental en la Navidad de 1930, pasó por varios reclamos, proyectos y promesas.

Las iniciativas incluyeron intentos de reformas en los años 90, así como la propuesta de Jorge Batlle durante su presidencia de construir un edificio “absolutamente nuevo” y destinar la estructura original ubicada en Parque Batlle para otra función, como albergar un centro comercial, algo que fue rechazado por la Udelar.

Dos décadas después, Luis Lacalle Pou propuso durante su presidencia contar con un Clínicas “nuevo” y “bueno” para 2030, para lo cual planteó convocar a representantes de todos los partidos políticos para conformar una comisión con ese objetivo.

En medio de este impulso, en setiembre de 2023, el Consejo Directivo Central (CDC) de Udelar aprobó un plan ejecutivo para la “refuncionalización” del hospital donde se forman los médicos, y se brindan tratamientos comunes y de alta complejidad.

El proyecto aprobado, inspirado en un plan director de 2016, planteó agrupar los servicios asistenciales hasta el piso 11, y destinar la otra mitad a actividades académicas, con la idea de mantener dos pisos preparados para hacer frente a una eventual pandemia, como la del covid-19. El cronograma implica una serie de obras, en varios pisos, en simultáneo.

El “nuevo” Clínicas incluye ascensores “externos”, salas remodeladas de internación concentradas entre los pisos 7 y 11, así como la relocalización de las salas de CTI y del Cenaque al piso 3, y un nuevo block quirúrgico, de 3.000 metros cuadrados, con 10 salas de operaciones, entre otras obras.

Volver a destacar Villar aspira a reformar la “cultura del hospital” La reforma que “más entusiasma” a Villar, según dijo, es la “cultura del hospital”. Desde los años 60’ en Uruguay, “se empezó a aceptar que la buena medicina se hacía en el norte”. “Antes venía gente a sacarse fotos con Roberto Caldeyro Barcía, que inventó las unidades con que se controla el parto en todo el mundo hasta el día de hoy”, dijo. “En un momento la medicina uruguaya renunció a ese nivel”, lamentó. Sin embargo, valoró que hay investigadores “destacados a nivel mundial”, que buscará ponderar.

Negociaciones

“Es la primera vez que hay un gobierno que puede decir: ‘Yo terminé de arreglar el Clínicas’”, dijo Villar en su despacho, con un retrato de fondo de su padre, Hugo, exdirector del hospital (1961 - 1974, 1985 - 1991). El neurocirujano que llegó a vivir en el centro de salud, y asumió la dirección en 2020, renovó su mandato con la idea de estar detrás del “nuevo” hospital.

No obstante, no está claro que esto pueda concretarse. “No estamos en verde, pero en un amarillo”, sostuvo Villar sobre el grado de avance actual, para llegar al 2030 con la reforma prevista. Pese al incremento asignado en la Ley de Presupuesto, restan conseguir unos US$ 50 millones.

“Las vías no sabemos cuáles van a ser. Hemos tenido reuniones con el ministro de economía (Gabriel Oddone). Así como hay una gestión muy importante de la ministra de salud pública (Cristina Lustemberg) para el logro de estos fondos, y el rector de la universidad (Héctor Cancela) también está participando en las negociaciones”, dijo el director.

Villar estimó que tras el primer año de gobierno con una incertidumbre “muy alta” a nivel económico, en la medida de que se vaya logrando “estabilizar” esa situación se podrán tener “predicciones más firmes” con respecto a si el dinero va a estar y cuánto se va a otorgar. “Hay un compromiso, el presidente Yamandú Orsi estuvo acá, visitó las obras, y se comprometió a apoyar la remodelación del logro del nuevo Clínicas”, deslizó.

Consultado sobre la opción de obtener un préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), como planteó meses atrás, Villar respondió: “Eso depende mucho del MEF. Lo que podemos hacer es tener pronto los proyectos y mostrar eficiencia en la ejecución. Estamos ejecutando el 100 % del presupuesto destinado cada año, sin demoras, y sin observaciones del Tribunal de Cuentas”. Pero remarcó con que “es posible” asumir ese crédito.

Si bien buscan obtener el monto total, Villar deslizó que es clave acceder ahora a US$ 10 millones para culminar el nuevo block quirúrgico a mediados de 2027. De lo contrario, la construcción “puede llevar tres años”, lo que atrasaría todo el proceso. Consultado sobre si está disponible ese monto, respondió: “El MEF tiene que definir si ese dinero está o no”.

Pese a la incertidumbre de llegar a la cifra, Villar marcó que el hospital está “en marcha” con varias obras, que incluyen el cambio de ventanas y la fachada pintada, así como otras que terminaron, como las salas del piso 9 y del programa de salud mental, entre otras.

Próximamente iniciará la remodelación del piso 10, que tendrá 80 camas de cuidados moderados. También iniciará la construcción de un bunker, de US$ 1 millón, para instalar un acelerador lineal de US$ 2 millones, uno de los equipos de radioterapia “más avanzados del país”, donado por la Organización Internacional de Energía Atómica, por la gestión de la exministra Karina Rando. Además se va a robotizar el laboratorio central, y más.

Respecto a si se entiende que se va a llegar con el “nuevo” Clínicas al 2030, Villar confesó: “Yo no lo sé”. En tanto, marcó que el límite máximo para llegar con los plazos está entre 2027 y 2028, con lo cual se mostró “optimista” de llegar.