Durazno inaugura el primer barrio cooperativo de vivienda sindical del país con 316 casas para 1.000 personas

Durazno culminó la construcción del primer barrio cooperativo de vivienda sindical del país, un proyecto que reúne a nueve cooperativas y comprende 316 viviendas para unas 1.000 personas. La inauguración de las 32 unidades de la cooperativa Renacer marcó el cierre de un proceso que comenzó en mayo de 2021 con la construcción de la primera cooperativa de la zona.

Las cooperativas fueron realizadas con la orientación del Centro de Estudios Técnicos del Programa de Vivienda Sindical (CET PVS), liderado por el arquitecto Pablo Antonaz, quien destacó que la experiencia de este barrio cooperativo se diferencia por haber sido planificada en conjunto por las nueve cooperativas, con la participación de técnicos locales y del equipo técnico del CET PVS.

“Es algo totalmente novedoso. Las nueve cooperativas participaron, junto con técnicos de Durazno y nosotros como equipo técnico, en la planificación de toda esta zona. Y el resultado lo estamos viendo hoy: una calidad constructiva y ambiental que nos sorprende a nosotros, los técnicos arquitectos, por lo que logramos llegar a construir”, señaló.

Emoción en Durazno: una familia cooperativista recibe las llaves de su nuevo hogar sindical.

Antonaz también destacó la coordinación entre las cooperativas y la apropiación del espacio por parte de los vecinos. Según explicó, el trabajo conjunto permitió desarrollar un barrio participativo, con espacios compartidos y condiciones que favorecen la convivencia.

“En total, el barrio cuenta con 316 viviendas y comprende a alrededor de 1.000 personas. Las casas son de dos, tres y cuatro dormitorios. Cada cooperativa tiene su salón comunal, su espacio común”, detalló.

El barrio también incorporó un liceo que, ante la construcción de las nueve cooperativas y la llegada de nuevas familias a la zona, se volvió necesario. Además, ya contaba con una escuela cercana y una infraestructura urbana que lo integra a la ciudad de Durazno.

Antonaz destacó la importancia del sistema cooperativo, que cumple 60 años en Uruguay, para que los trabajadores accedan a una vivienda propia mediante la organización colectiva y un esquema de financiamiento que contempla la capacidad económica de los hogares.

“En estos 60 años el sistema cooperativo ha demostrado ser una muy buena herramienta. En estos últimos 15 años que está trabajando el CET PVS, hemos terminado más de 5.000 viviendas a través de este sistema. Eso quiere decir que hubo 5.000 familias que accedieron por el sistema cooperativo a la vivienda propia”, afirmó.

Vecinos y autoridades celebran en Durazno la inauguración de la cooperativa Renacer y el barrio.

En el caso de las cooperativas de ayuda mutua, explicó, el préstamo, otorgado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), cubre el 85 % del costo de construcción, mientras que el 15 % restante corresponde al aporte de trabajo de los integrantes. Los préstamos se pagan en un plazo de 25 años y cuentan con la posibilidad de acceder a subsidios a la cuota por parte del MVOT, según los ingresos y las condiciones de cada hogar.

Para Antonaz, el sistema no solo permite acceder a una vivienda a un costo accesible, sino que también promueve la participación y la autogestión. “La apropiación del lugar, la construcción del lugar hace que sean espacios de muy buena calidad ambiental y social, seguros y autogestionados. Eso cambia la calidad de vida que se genera en una cooperativa de vivienda”, sostuvo.

De cara a los próximos años, el CET PVS tiene previsto inaugurar unas 3.000 viviendas más durante el quinquenio, con el objetivo de alcanzar las 8.000 unidades terminadas en el marco del programa de vivienda sindical.

Por su parte, el intendente de Durazno, Felipe Algorta, destacó la transformación de la zona y el trabajo realizado para convertir el lugar en un barrio integrado a la ciudad.

“Es un barrio hermoso, lleno de colores, que hoy es característico del urbanismo de la ciudad de Durazno”, señaló. Destacó que la Intendencia de Durazno acompañó el proceso con obras de infraestructura, como calles e iluminación, y adelantó que se proyecta construir nuevos espacios públicos, entre ellos un parque lineal y una plaza.

“Estamos felices por la gente que le pone el pecho, que se esfuerza, que va adelante y que hoy puede vivir en bajo un techo propio”, afirmó.

Para el intendente, la experiencia sirve como referencia para impulsar nuevos proyectos cooperativos en el departamento. En ese sentido, dijo que la comuna trabaja en la búsqueda de terrenos adecuados para ofrecer a futuras cooperativas, en entornos con servicios y condiciones favorables para el desarrollo de nuevos barrios.