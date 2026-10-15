Dolor en Montevideo: falleció Rodolfo Reyes, el florista estrella de 18 de Julio y Yi por casi 50 años

Rodolfo Reyes, reconocido florista del Centro de Montevideo, murió este martes, a los 68 años, tras casi 50 años de trabajo en la esquina de 18 de Julio y Yi.

En noviembre de 2024, Reyes formó parte de "Son de la ciudad", un ciclo de crónicas de la periodista Soledad Gago para El País que acercaba la historia de las personas que construyen la identidad de Montevideo.

En la entrevista, Rodolfo contó que sus padres, Irma y Alberto, comenzaron vendiendo flores de casa en casa en Malvín, cerca del Parque Rivera, en Montevideo. Cuando él todavía era un niño, sus padres consiguieron el permiso para colocar su puesto de flores en la esquina de 18 de Julio y Yi.

"Hasta que tuvo 18 años atendió el puesto siempre en presencia de un adulto. Cuando su padre se enfermó y ya no pudo seguir, Rodolfo ya sabía todo lo que necesitaba saber", detallaba Gago en su crónica.

Cuando Reyes ofreció la entrevista tenía 66 años y llevaba más de 45 trabajando como florista en esa esquina. Cada mañana, sobre las 10:00, llegaba a la esquina con el auto cargado de flores. El restaurante de la esquina le guardaba en el sótano los estantes de la estructura de madera que armaba cada día para armar su puesto.

En el último tiempo, logró cumplir su sueño de tener un kiosko armado. Hoy, en la puerta de su puesto, yace un cartel de cerrado por duelo.

La florista y especialista en gestión ambiental María Cecilia Sgarbi compartió a través de su cuenta de Instagram parte de la historia de Reyes y el dolor que quedará en el barrio por su ausencia. "Era una persona trabajadora, tranquila, una buena persona. Creo que hace menos de un año logró tener el Kiosko que tanto había querido tener. Era una belleza con letras fileteadas bien porteñas, una joya en 18 y Yi. Nadie en el barrio se merecía más que él ese lugar su esquina".