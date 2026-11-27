La Dirección de Ambiente de la Intendencia de Maldonado ordenó este viernes que se colocara una bandera sanitaria en la playa de Laguna del Sauce luego de que se constatara la presencia de cianobacterias en el lugar. Las autoridades exhortaron a evitar baños en esas aguas afectadas por las consecuencias que puede tener sobre la salud.

Según informaron desde la comuna fernandina, la decisión se tomó en el marco del estudio de la laguna que realiza un grupo integrado por la intendencia, OSE, el Ministerio de Ambiente y una consultoría del Centro Universitario Regional del Este (CURE). Este ámbito evalúa y da seguimiento a las condiciones ambientales de la zona.

"La playa de Laguna del Sauce presentó color verde en sus aguas debido a la presencia de cianobacterias, motivo por el cual se instruyó a los guardavidas para la colocación de dicha bandera", detallaron desde la Intendencia de Maldonado.

La bandera sanitaria indica que la playa tiene un riesgo potencial para la salud de la población y cuando se coloca no se puede entrar al agua a bañarse. En ese sentido, se debe consultar a guardavidas, en caso de dudas.

Bandera sanitaria por presencia de cianobacterias en playa uruguaya. Foto: Archivo El País

Cómo se forman las cianobacterias y qué efectos pueden tener en la salud

Desde la Intendencia de Maldonado subrayaron que las cianobacterias viven en aguas dulces salobres y marinas. Detallaron que cuando hay altas temperaturas, exceso de nutrientes y poca circulación de agua "pueden multiplicarse rápido y formar manchas verdes o azuladas visibles".

"Algunas especies liberan toxinas que afectan la piel, las mucosas, el sistema digestivo por contacto o ingestión por lo que se recomienda evitar los baños cuando se constata su presencia", advirtieron.