Desaparecidos: ¿por qué harán búsqueda en el Cementerio Norte y qué trabajos hicieron hasta ahora en el lugar?

La búsqueda de detenidos desaparecidos se ha convertido en una política de Estado de un tiempo a esta parte y los lugares de exploración se siguen ampliando. Mariana Mota, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), dijo este jueves en que se comenzará a buscar en el Cementerio del Norte, en una zona que ya estaría designada en el predio ubicado en Cerrito de la Victoria.

Consultada por El País, la exjueza, que hizo estas declaraciones a Canal 10, prefirió no hablar al respecto, más allá de que señaló que se trata de una zona en la que se está investigando. Alicia Lusiardo, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense de Uruguay (GIAF), encargado de las excavaciones, señaló a El País que el lugar ya fue explorado en el pasado, concretamente a raíz de testimonios particulares en 2007.

Según el informe “Investigaciones arqueológicas sobre detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar” de 2010, al que accedió El País, se realizaron trabajos sobre una zona “ubicada fuera del actual predio del cementerio”, en donde se encontraron restos óseos.

Sin embargo, se concluyó que “los hallazgos óseos realizados parecen tener exclusivamente relación con las tareas de ‘reducción’ (o descarte) que regularmente ocurren en este sector del cementerio, vinculado a los enterramientos en tierra”. Esto se basó en cómo estaban ubicados y dispuestos, así como su “posición estratigráfica” y la presencia de “ornamentos funerarios de distintas fechas”.

Si bien el informe estableció que el lugar “no puede descartarse para investigaciones futuras”, se señaló que la búsqueda “se vio limitada por la operativa interna del cementerio”. “Además, el sistemático uso del área señalada por los testimonios como lugar de redepositación de cuerpos durante los últimos 20 años dificulta inmensamente la tarea de recuperación e identificación de posibles restos pertenecientes a detenidos desaparecidos”, agrega el documento.

Por otro lado, Lusiardo remarcó que el equipo que lidera cuenta con una lista de “cerca de 80 sitios donde podría haber enterramientos”, muchos de los cuales ya han sido explorados al menos parcialmente. Esto depende principalmente de los datos con lo que cuentan, “sobre todo pensando en el interior del país, que es muy escasa la información, quizás porque no están allí o porque es una información muy bien guardada”.

Con respecto al trabajo en cementerios, la antropóloga dijo que es “muy delicado”, ya que “es un lugar donde esperás encontrar cuerpos y vas a encontrar cuerpos”: “Es muy delicada la intervención, porque si empezás a excavar un cementerio, vas a tener justamente una multiplicidad de restos óseos, que hay que determinar de manera antropológica, y quizás de manera genética, si son de la misma persona, qué antigüedad tienen, si pueden corresponder o no a una inhumación legal”.

Nuevo gobierno

En el GIAF, “el trabajo se está desarrollando con normalidad” y “no se ha sentido ningún cambio” con la asunción del gobierno de Yamandú Orsi, según Lusiardo.

Actualmente, hay trabajos de excavación en el Batallón 14 y en un “predio lindero al ex Batallón 13” en la Gruta de Lourdes; este último comenzó hace aproximadamente un mes.

La semana pasada, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Inddhh firmaron un convenio para garantizar el “acceso irrestricto” a archivos públicos como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y la Dirección Nacional del Registro de Estado Civil, así como “la entrega de copias completas sin invocar criterios de secreto o confidencialidad, y el acceso directo a bases de datos digitalizadas”.