Circula nota falsa con logo de El País: cómo identificar contenido fraudulento y no caer en la desinformación

Desde El País advertimos que en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un contenido falso que simula ser una publicación oficial de nuestro medio. Se trata de una imagen manipulada con Inteligencia Artificial que recrea una pelea falsa entre el economista Ignacio Munyo y Guillermo Tolosa, presidente del Banco Central Uruguay (BCU). Esto nunca sucedió y las declaraciones que son atribuidas a ambos nunca fueron publicadas por nuestro equipo periodístico.

La nota falsa se titula: "¡Ustedes están robando a las familias uruguayas! — el programa en Teledoce (Canal 12) terminó en un escándalo: el presidente del Banco Central abandonó el estudio enfurecido". Si el lector entra a ella, se encuentra con un texto fraudulento que retrata un diálogo entre Tolosa y Munyo, en el marco de una supuesta entrevista en el matutino Desayunos Informales.

"Lo que debía ser un debate sobre créditos e inflación terminó en un caos total. Ignacio Munyo acusó al Banco Central del Uruguay y a los grandes bancos de ocultar una forma de ganar dinero que enriquece a la gente común a expensas de las instituciones financieras", señala la bajada de la noticia falsa. Busca promocionar el uso de una plataforma llamada "Harmony Bitspire", que promete a las personas ganar una gran cantidad de dinero en poco tiempo.

Como ha sucedido en ocasiones anteriores, la pieza apócrifa replica elementos visuales del estilo de El País, lo que puede inducir a confusión entre los usuarios.

Estamos al tanto de estas maniobras fraudulentas y del uso indebido de nuestra imagen institucional y hemos tomado medidas al respecto. Si bien es complejo rastrear el origen exacto de estas placas ni quiénes las diseñan y difunden, desde El País realizamos las denuncias correspondientes ante Meta y X cada vez que detectamos un caso, en busca de que se retiren estos contenidos y se identifique a los responsables. Paralelamente, hemos alertado en varias oportunidades a las autoridades a través de Delitos Informáticos y nuestro equipo continúa explorando otras vías posibles para tomar acciones frente a estas cuentas.

¿Cómo saber si una placa o contenido de El País es auténtico?

Compartimos algunas recomendaciones clave para que los lectores puedan verificar si una publicación realmente proviene de nuestro medio:

- Consultar siempre el sitio web oficial de El País: elpais.com.uy

- Buscar en Google el titular acompañado de “elpais.com.uy” para comprobar si existe una nota publicada.

- Verificar que la publicación provenga de nuestras redes oficiales:

- Desconfiar de imágenes que circulan en grupos de mensajería o cuentas no verificadas, especialmente si no están acompañadas de un enlace al sitio web de El País.

- No compartir contenidos dudosos sin haber hecho una mínima verificación.

En El País reafirmamos nuestro compromiso con el periodismo riguroso y profesional, y trabajamos cada día para brindar a nuestros lectores información verificada, contextualizada y de calidad.

