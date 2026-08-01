Asociación de Magistrados Fiscales alerta por falta de condiciones mínimas de seguridad en nuevo edificio

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay convocó este viernes a una conferencia de prensa para expresar su preocupación sobre la seguridad de fiscales y defensores de oficio, a la luz de la decisión de la Fiscalía General de la Nación de trasladar las oficinas de Homicidios, Delitos Sexuales y Violencia Doméstica para un edificio ubicado en la calle 25 de Mayo.

Según la gremial, con su presidenta Claudia González como vocera, tal edificio no reúne las condiciones de seguridad mínimas para el desempeño de los funcionarios y resulta “inadmisible” que existan diferentes criterios de protección según el organismo donde trabajen.

La situación es aún más grave para la Fiscalía de Homicidios, que “supone no sólo un grado de seguridad como el que deben tener todos los fiscales, sino un poco más, sobre todo en este momento en que el crimen organizado se ha instalado en el Uruguay”.

“Si una sede carece de condiciones mínimas de seguridad para el desempeño de una función esencial del sistema de justicia, esa circunstancia debe ser abordada con carácter urgente. La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay exhorta a las autoridades competentes a adoptar, con la mayor celeridad, las medidas necesarias para garantizar condiciones de trabajo seguras y asegurar la continuidad del servicio de justicia en beneficio de toda la ciudadanía”, manifestó González en declaraciones consignadas por Telenoche (Canal 4).

Fachada del edificio sede de Fiscalias Penales de la Fiscalia General de la Nacion, en la esquina de Cerrito y Misiones en la Ciudad Vieja de Montevideo, ND 20250428, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Se definió como medida transitoria que las carpetas investigativas continúen en la sede de 25 de Mayo, pero que las entrevistas con imputados se realicen en la Oficina Penal Centralizada, sobre la calle Juan Carlos Gómez. La presidenta de la asociación explicó que eso generará un “perjuicio concreto de demora, tanto para el imputado como para la víctima”.

Consultada por intercambios sobre este tema con la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, dijo que “no han tenido ninguna contestación”.