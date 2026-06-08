Apareció un tiburón azul en la costa de la Playa Mansa de Punta del Este: qué se sabe de esta especie marina

El pasado sábado se registró el avistamiento de un tiburón azul (Prionace glauca) en la costa de la Playa Mansa, en Punta del Este.

El tiburón azul es una de las especies de tiburones más extendidas del mundo -se lo halla tanto en aguas tropicales como templadas-, aunque no suele vérselo con frecuencia en las costas uruguayas.

Tiene una talla máxima de entre 380- 400 centímetros. Además, una longevidad de aproximadamente 20 años.

Suele nadar en aguas tropicales, subtropicales y templadas de todos los océanos. Se lo suele ver desde el norte de Brasil hasta el sur de Argentina y es muy común su presencia en aguas oceánicas uruguayas.

Tiburón azul en la costa de la Playa Mansa de Punta del Este. Foto captura de video.

Estudios de marcado satelital han registrado ejemplares recorriendo más de 10.000 km y cruzando océanos completos durante sus desplazamientos.

Esta especie se alimenta de peces pequeños, cefalópodos, crustáceos, pequeños tiburones e incluso algunas aves marinas. Hay poquísimos registros de ataques a seres humanos a nivel histórico, considerados "mordidas exploratorias".

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se lo considera "casi amenazado" a nivel mundial por la pesca (casi siempre accidental, porque no es un objetivo comercial), que se estima en 20 millones de ejemplares por año.