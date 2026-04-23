Apareció un mono en Canelones: causó destrozos en terreno de Progreso y huyó antes de que pudieran capturarlo

Un hombre de la zona rural de Progreso, departamento de Canelones, vivió una situación inusual cuando se encontró con un pequeño mono en su terreno. La vivienda está ubicada en Camino Folle, a la altura del kilómetro 34.

Según consignó el medio local El Megáfono y confirmó El País con fuentes de la Intendencia de Canelones, el hombre, de 77 años, observó que había un pequeño mono de pelaje marrón en su terreno y llamó a la Policía. El animal ya había causado varios destrozos, y se estaba alimentando de huevos de gallina y frutas que se cultivan en el predio.

Camino Folle, en Progreso. Foto: Google Maps.

La Policía llegó al lugar y logró localizar al animal sobre el fondo de la vivienda, en un sector donde hay un gallinero junto a un viñedo. Los efectivos se comunicaron con Bienestar Animal de la comuna pero cuando los funcionarios llegaron a la casa, el mono ya se había ido.

Según explicaron desde la Intendencia de Canelones, hace unos diez días apareció otro mono en una casa de Aguas Corrientes. En este caso, el animal sí fue atrapado por las autoridades.

Suspenden búsqueda por puma suelto

Estaban Vieta, presidente del Instituto de Bienestar Animal, confirmó este martes a Radio Montecarlo que, tras realizar un operativo exhaustivo, se decidió detener la búsqueda del puma que había aparecido en inmediaciones de Zonamerica y camino de Los Horneros, cerca de La Tahona, en Canelones. El jerarca afirmó que, en caso de recibir una nueva denuncia, la búsqueda se retomará.

Una de las hipótesis de la cartera es que el animal estaba domesticado y logró, de alguna forma, encontrar el camino de vuelta a casa. El ministerio señaló en un comunicado que se peinó "la totalidad de la zona donde se reportó la presencia de un ejemplar de puma (Puma concolor)". En ese sentido, dijeron que no se obtuvieron resultados tras esta búsqueda. Aún así, se mantendrá el monitoreo en la zona.

Puma en el Bioparque de M'bopicuá. Foto: @bioparque.mbopicua.

"Se solicita a la población que, en caso de avistamiento, no se acerque al animal y realice la denuncia a través del 911, al 1828 (teleatención del Gobierno de Canelones) o al WhatsApp 098 490 889 del Ministerio de Ambiente", recuerda el comunicado.