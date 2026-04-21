¿Hay pumas en Uruguay? La historia de los avistamientos y qué dice la ciencia sobre su presencia

La presunta presencia de un puma en Canelones derivó en una serie de articulaciones entre instituciones para dar con el animal que, según denuncias realizadas a la Intendencia de Canelones y el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) fue visto en esa zona de Camino de los Horneros, cerca del barrio La Tahona. Finalmente el Ministerio de Ambiente señaló que finalizó la búsqueda tras "peinar" toda el área donde se supone estuvo el animal y donde se encontraron huellas.

Pero, ¿qué sabemos sobre la presencia del puma (Puma concolor) en Uruguay? ¿Qué registros hay? Según extensos trabajos científicos, notas breves y artículos técnicos se puede seguir la evolución del conocimiento sobre la especie en el país. El punto de partida de esta literatura moderna es el trabajo de Alfredo Ximénez (1972), titulado “Notas sobre félidos neotropicales IV. Puma concolor ssp. en el Uruguay”, que constituye la primera confirmación documentada contemporánea de la especie, particularmente para el noreste del territorio. A partir de allí, la presencia del puma deja de ser considerada meramente histórica o anecdótica y comienza a integrarse al campo de estudio zoológico nacional.

En las décadas siguientes, aunque con menor frecuencia, aparecen nuevos aportes que refuerzan esa línea. Entre ellos se destaca “Nuevo registro de la presencia de Felis concolor ssp. en el Uruguay (Mammalia: Carnivora: Felidae)” de Carlos Prigioni, Álvaro Sappa y Fernando León (1997), que aporta evidencia adicional y confirma la persistencia del felino en el territorio. Más adelante, el artículo “El regreso del león bayo” de Prigioni (2006) introduce una interpretación más amplia, sugiriendo un proceso de reaparición o recolonización, en base a nuevos indicios y observaciones de campo.

A partir de la década de 2010, la producción científica se intensifica y se vuelve más sistemática. Un trabajo clave en este sentido es “Puma concolor (Carnívora, Felidae) en Uruguay. Situación local y contexto regional” de Martínez, Rudolf y Queirolo (2010), que no solo compila registros sino que analiza la especie en relación con su distribución regional.

En paralelo, comienzan a multiplicarse los reportes puntuales con base empírica más sólida, como filmaciones, fotografías y huellas. Entre ellos se encuentra “El registro más austral de puma en el Uruguay” (Prigioni et al., 2018), que documenta la presencia de la especie en zonas del sureste del país, y “Nota breve sobre un registro de Puma concolor (Mammalia, Felidae) para la zona costera del departamento de Rocha” (Prigioni et al., 2018), que amplía el rango geográfico conocido.

Cuatro pumas ingresaron a la Reserva de Pan de Azúcar. Foto: Intendencia de Maldonado.

En los años siguientes, los trabajos adquieren un carácter más frecuente y detallado. Se destacan “Tres nuevos registros de puma (Puma concolor) (Mammalia: Felidae) para el norte de Uruguay” (Prigioni et al., 2020), donde se documentan varios avistamientos en Artigas y Salto, y “Consideraciones sobre dos registros fotográficos con evidencias de carroñeo y heridas de ataque de puma (Puma concolor) (Mammalia, Felidae) en Uruguay” (Prigioni et al., 2020), que incorpora información sobre comportamiento alimentario.

También resulta relevante “Registro de puma (Puma concolor) (Mammalia: Felidae) para el departamento de Treinta y Tres, Uruguay” (Prigioni et al., 2022), que confirma la presencia en el este del país mediante registros audiovisuales en zonas arroceras.

Más registros

Más recientemente, la literatura continúa expandiéndose con nuevos aportes que no solo amplían la distribución sino que también profundizan en la dinámica poblacional. Entre ellos se encuentra “Nuevo registro de Puma (Puma concolor) (Mammalia: Carnivora: Felidae) para el departamento de Rocha, Uruguay” (Prigioni et al., 2023), basado en huellas, y el estudio “Primer registro de residencia del puma (Puma concolor) (Mammalia: Carnivora: Felidae) en Uruguay” de Saralegui y Pereira (2023), que constituye un hito al aportar evidencia de permanencia continua de un individuo en el país.

A estos se suman trabajos aún más recientes que siguen documentando nuevos eventos, como “Nota breve sobre dos nuevos registros de puma (Puma concolor) (Carnivora: Felidae) para el norte de Uruguay” (Prigioni et al., 2025), donde se reportan observaciones en Artigas y Salto, incluyendo registros conductuales. Asimismo, otros artículos incluidos en el corpus, como “Nota breve sobre un nuevo registro de puma (Puma concolor) (Mammalia: Carnivora: Felidae) para el norte de Uruguay” (Prigioni, Sappa y Villalba-Macías, 2021), continúan reforzando la tendencia de aumento en la frecuencia de registros.

Puma más longevo que vivía en reserva de Pan de Azúcar. Foto: Intendencia de Maldonado.

¿Qué dicen los especialistas?

Una de las evidencias con las que cuentan las autoridades en la búsqueda del presunto puma, además de las denuncias de vecinos, es un video de una cámara de seguridad de una empresa que avista a lo que parece ser un felino en horas de la madrugada del pasado jueves. Sin embargo, especialistas no pueden afirmar con ese video que se trate de un puma, especie en extinción en Uruguay.

La bióloga Alexandra Cravino, integrante del Grupo de Biodiversidad y Ecología de la Conservación (Facultad de Ciencias de la Universidad de la República) y del Grupo Interdisciplinario en el Estudio de las Relaciones Humano Animales (Centro Universitario Regional del Este) dijo a El País que "los videos que circulan parecen mostrar a un gatito". "Parecen haber fotos y videos de otras cámaras, pero no hemos accedido a esa información que dicen las autoridades que tienen", aseguró.

"Me parece mal que a partir de estas tomas de video que han circulado que se haya hablado tanto y se haya salido a dar información desesperada. Agradecería que expliquen que tienen más información al respecto", indicó.

En sintonía, el zoólogo e investigador Carlos Prigioni expresó que la filmación de las cámaras de seguridad "muestra a un gato doméstico por su andar". "Tiene tren anterior y posterior muy junto, a diferencia del puma que está más separado y tienen un cuerpo más alargado", aseguró.

Cámara de seguridad muestra lo que parece ser un felino cerca de La Tahona, en Canelones. Foto captura de video.

La tenencia de animales silvestres está prohibida

Una hipótesis es que el animal era propiedad de un vecino de un barrio privado. El Ministerio de Ambiente recordó que "la ley 9481 protege a la fauna silvestre y prohíbe su caza, transporte y tenencia". Por su parte, "la ley 16088 prohíbe la tenencia de animales feroces o salvajes fuera de parques o zoológicos".

"Si el animal genera un daño a personas o bienes la responsabilidad podrá recaer de quien ejerce esa guarda ilegal", aseveró el ministerio.

Cuatro pumas ingresaron a la Reserva de Pan de Azúcar. Foto: Intendencia de Maldonado.

Qué sabemos del puma

El puma es un felino que se distribuye desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Mientras que para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) su situación se clasifica como de Preocupación Menor (LC), en Uruguay es una especie prioritaria para la conservación para el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SNAP) y su estatus es “amenazado”.

En el país se sabe muy poco acerca de la situación en la que se encuentran los pumas. No sabemos cuántos hay, si viven de forma permanente aquí, ni si son adultos o juveniles, machos o hembras. Falta mucha información. Lo que sí sabemos es que existe uno radicado en nuestro territorio y eso puede ser una señal de que aún estamos a tiempo de conservar esta especie en Uruguay.

Puma. Foto de Archivo.

Estos felinos necesitan grandes superficies de territorio individual, ya que tienen hábitos solitarios. El área que ocupan varía para cada población según la disponibilidad de alimento y ambientes. De hecho, según estudios realizados en poblaciones de América del Norte, va de 32 a 1031 kilómetros cuadrados. Y pueden hacer largos desplazamientos en busca de alimento y nuevos territorios.

Desde mediados del siglo pasado, los avistamientos de pumas son muy esporádicos, ya que su presencia fue muy perseguida y combatida. En las últimas décadas, se han registrado casos puntuales en diversas partes del país, pero la mayoría de esas observaciones se dieron una sola vez. Pero, como decíamos antes, existen datos de un puma que está radicado en el norte y a él sí se lo viene registrando hace ya dos años.