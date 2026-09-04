Apareció un elefante marino en La Floresta: autoridades piden dejarlo descansar y no acercarse

Un elefante marino apareció en la playa de La Floresta, Canelones, durante la mañana de este viernes, según pudo confirmar El País. Personal de la Prefectura ya cercó el lugar para preservar la integridad del animal y está en coordinación con la Red de Varamientos de la Fauna Marina.

Fuentes de la Intendencia de Canelones explicaron a El País que se trata de un macho subadulto (es decir, que tiene entre unos tres y cuatro años) y que no presenta ningún síntoma de enfermedad. Como en ocasiones anteriores, el animal se acercó a la playa para descansar.

Elefante marino apareció en La Floresta, Canelones. Foto: Intendencia de Canelones.

Desde la comuna reiteraron la recomendación de no acercarse al animal, no alimentarlo ni mojarlo y no bajar con perros a la playa mientras este allí. Asimismo, explicaron que el elefante marino puede trasladarse a otra playa cercana luego, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

La Unidad de Bienestar Animal y la Dinara trabajan en la situación durante la tarde de este viernes.

Elefante marino macho que apareció en la playa de La Floresta, Canelones. Foto: Intendencia de Canelones.

Hallazgo similar en Pocitos

A mediados de agosto apareció en la Playa Pocitos, a la altura de la rambla y Miguel Barreiro, un elefante marino macho.

"Se trata de un macho subadulto de elefante marino del sur, especie que puede alcanzar entre dos y tres toneladas de peso y superar los cuatro metros de longitud. Su condición de subadulto puede identificarse porque su característica trompa se encuentra en desarrollo" detalló en ese entonces la intendencia de Montevideo. Al ser un animal silvestre de "gran porte", puede reaccionar si se siente amenazado, agregaron.