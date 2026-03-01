Animales Sin Hogar reclama la intervención del Gobierno ante trabas en el sistema de donaciones por SMS

La organización Animales Sin Hogar emitió una alerta pública ante la modificación unilateral del sistema de donaciones por SMS a través del número 24200 de Antel. Este mecanismo, que permitió a miles de ciudadanos colaborar enviando la palabra “Amigos” durante más de una década de forma ininterrumpida, fue "alterado sin previo aviso ni instancias de diálogo institucional".

Según denuncian desde la entidad, este cambio estructural "impacta directamente en la alimentación, atención veterinaria y el cuidado permanente de más de 2.000 animales que dependen exclusivamente de estos ingresos para subsistir".

Desde la perspectiva jurídica, la institución califica la medida como "altamente cuestionable", argumentando que "se han vulnerado principios fundamentales como la confianza legítima, la seguridad jurídica y la buena fe administrativa que deben regir las actuaciones del Estado".

Tras meses de gestiones infructuosas mediante correos electrónicos y diversos intentos de contacto oficial, la organización sostiene que "la situación ha alcanzado un punto de no retorno". Advierten que no pueden aguardar los tiempos de la vía legal, ya que "las necesidades de los animales y el pago de salarios del personal operativo son diarios y urgentes".

Animales sin hogar. Foto Archivo El País.

El conflicto con Antel y el impacto en las donaciones

La problemática radica en que los usuarios ya no pueden donar el saldo disponible de sus líneas móviles como lo hacían históricamente. Ante este escenario, Animales Sin Hogar solicitó en un comunicado "la intervención urgente de las autoridades competentes", buscando incluso llegar a la Presidencia de la República para detallar el impacto inmediato que esta restricción tiene sobre las vidas que protegen.

La organización insiste en que no se trata de un beneficio institucional, sino de la defensa de un mecanismo solidario que constituye su pilar de financiamiento básico.

Frente a la gravedad del escenario, la institución pidió a sus seguidores e integrantes de la comunidad que intenten realizar sus donaciones utilizando el saldo disponible. En caso de que la transacción falle, instan a los ciudadanos a exigir explicaciones directamente a Antel sobre los motivos por los cuales el saldo ya no se descuenta de la forma habitual.