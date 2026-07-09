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El País Información Sociedad

¿A qué se debe el fuerte olor en Montevideo? El motivo detrás del reporte en el Centro y Ciudad Vieja

Una embarcación amarrada en el Puerto de Montevideo genera repercusiones por el aroma que expide en el área circundante. Estiman que la situación se normalice tras la partida del barco este viernes.

El País
El País
09/07/2026, 13:28
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Transito en Avenida 18 de Julio
Ómnibus de transporte urbano circulando en el transito por Av. 18 de Julio.
Foto: Leonardo Mainé

Vecinos del Centro y Ciudad Vieja de Montevideo notaron en los últimos días un fuerte olor en las calles, que se intensifica en la zona del Puerto de Montevideo.

Consultado por El País, Mauricio Seluja, jefe del Departamento Montevideo de la Administración Nacional de Puertos (ANP), confirmó que se están cargando 28.000 cabezas de ganado vacuno con destino a Turquía y este puede ser el motivo del fuerte olor.

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El buque “Nada”, de 201 metros de eslora (término marítimo para referirse a la longitud de una embarcación), atracó el pasado 4 de julio en el muelle TGM2.

Se estima que el buque parta hacia Turquía este viernes 10 de julio.

Puerto de Montevideo
Puerto de Montevideo.
Foto: archivo El País

Fuerte olor en Montevideo se reportó en ocasiones anteriores

Ya ocurrió un episodio de iguales características tiempo atrás y los usuarios de las redes sociales apuntaban a "un olor a pis inaguantable" en las calles de Montevideo.

El 19 de junio del año pasado el barco Mawashi Express fue cargado con 19.000 vacas para exportar a Turquía. En esa oportunidad desde la ANP apuntaron que se trataba de el embarque de animales en pie, más ración alimentaria, por lo que la operación de carga llevaría varios días.

Puerto de Montevideo / Pilotes de antiguo muelle sobre la Bahía de Montevideo frente a la rambla de Aguada, al fondo el Puerto de Montevideo con embarcaciones, ND 20250828, foto Ignacio Sánchez - Archivo El País
Pilotes de antiguo muelle sobre la Bahía de Montevideo frente a la rambla de Aguada, al fondo el Puerto de Montevideo.
Foto: Ignacio Sánchez

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