Sindicato del gas pide dejar sin efecto seguros de paro tras anuncio de Petrobras

La Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del gas emitió en la tarde de este sábado un comunicado luego de que la empresa Petrobras anunciara que venderá la red de estaciones de servicio que tiene en Uruguay así como que negociará para salir del sector de gas natural.

El sindicato expresó que se deberán iniciar “rápidamente negociaciones de parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) con Petrobras a efectos de acordar su retirada del Uruguay para resguardar el servicio público, a los usuarios y a la fuente laboral, lo que en lo inmediato implica dejar sin efecto los seguros de paro actuales y los despidos previstos”.



Además reafirmaron que en caso de no llegar a una solución se iniciará con la huelga de hambre que fue anunciada para el 30 de abril, en el marco de un paro general de 24 horas y un día antes del acto del Pit-Cnt que tendrá lugar el 1° de mayo.

En el comunicado se indica además que el presidente de Petrobras, Roberto Castello Branco, declaró al periódico Estadão de San Pablo que “la petrolera pondrá a la venta la red completa de sucursales en el país y va a negociar con el gobierno uruguayo devolver la concesión de la distribución del gas”. “La escala que tenemos en Uruguay no nos interesa”, afirmó según lo recogido por el sindicato.

Los dichos de Castello llevaron a los trabajadores a asegurar lo que han anunciado en los últimos meses: “Petrobras se quiere retirar y por ello ya no le importa la gestión del servicio público de gas natural por cañería, lo que lleva a no tener una política de inversiones ni un plan comercial. Lo que trae como consecuencia la pérdida de miles de usuarios, a un ritmo de decenas o cientos por mes, y de decenas de puestos de trabajo con seguros de paro o despidos directos de más del 25% de la plantilla laboral, como primer paso que como han anunciado en el seno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), no resulta más que un paliativo, por lo que no se detendrán hasta llegar a desprenderse de 110 de los 164 puestos”, consideraron.



La medida adoptada por la empresa llegó mientras Petrobras enfrenta un duro conflicto con los trabajadores de las dos empresas distribuidoras de gas natural de las que es dueña en Uruguay, MontevideoGas y Conecta.