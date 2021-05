Sindicato citrícola denunciará a empresa del diputado Estévez por irregularidades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Miriam Perdomo, delegada del Sindicato de Trabajadores de Citricola Salteña, informó este lunes que presentarán una denuncia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) contra la empresa de producción citrícola que tiene el diputado colorado Omar Estévez quien terceriza el servicio para el resto. La dirigente se refirió a irregularidades en el control sanitario y también al mal manejo de aportes a la seguridad social de los trabajadores.

La semana pasada Estévez se vio envuelto en un escándalo tras la difusión de un audio en el que sostiene que envió a trabajadores con coronavirus en un ómnibus y que ellos, incluso cursando la enfermedad, "nunca dejaron de trabajar" en su producción citrícola en Salto. Luego indicó que se equivocó al "no utilizar las palabras correctas" y remarcó que "jamás expondría la salud de ningún compatriota".

Perdomo explicó en "Informativo Sarandí" que "después de la difusión del audio de Estévez" comenzaron a llegarle mensajes "que indicaban que no cumplía con ningún protocolo". "No tenía alcohol en gel, viajaba con los ómnibus llenos y sin tapabocas", detalló.

La dirigente sindical manifestó también que viene reclamando "que existan inspecciones" para solucionar este y otros inconvenientes. "En el gobierno anterior venían, pero de todas formas siempre estaban avisados y más o menos, no sé cómo hacen, arreglaban la situación. Alguien les avisaba e iban a chacras puntuales", subrayó.

Por otra parte, Perdomo señaló que "muchos trabajadores" se comunicaron con el sindicato "por el tema de los seguros parciales". "Ellos me venían a decir que les explicara bien cómo era la cosa, porque este señor no les pasaba todos los jornales, les pasaba algunos y ellos iban a pedirle que les pasaran por lo menos los mínimos para lograr llegar al seguro. Ahí está evadiendo los aportes patronales", puntualizó.



De todos modos, en ese sentido, explicó que sin denuncia no pueden avanzar en ese tema: "Les pregunté si querían hacer la denuncia en el MTSS o el BPS y decía que no porque necesitaban trabajar".

El País informó este lunes que el 50% de empresas incumple con las disposiciones para combatir el COVID-19.



Estévez dijo este lunes en "Desayunos informales" (Canal 12) que vendrá a Montevideo "con toda la documentación necesaria para comprobar que el audio no tiene nada que ver con los hechos".



"Utilicé palabras que no eran convenientes y que llevaron a este desenlace que me ha perjudicado un montón", añadió.