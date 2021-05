"No me la compliqués por esa bobada", dijo diputado a trabajadora que no quería asistir por posible positivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El productor citrícola y diputado salteño por el Partido Colorad Omar Estévez dijo durante una conversación, que envió a trabajadores con coronavirus en un ómnibus y que ellos, incluso cursando la enfermedad, "nunca dejaron de trabajar". En la misma línea se molestó con una de sus empleadas, quien le reclamó que no podía ir a la cosecha si uno de los empleados estaba esperando el resultado de un hisopado: "No me la compliqués por esa bobada", expresó.

Los dichos del legislador surgieron durante una conversación que mantuvo con la trabajadora, quien le reclamaba que no se daban las garantías sanitarias para asistir, porque uno de los empleados estaba esperando un resultado. La charla fue grabada y divulgada en la mañana de este jueves por Informativo Sarandí.

"Yo tenía a (pueblo) Belén con ocho positivos en el ómnibus, ¿entendés? Y nunca dejaron de trabajar" le dijo el legislador. Al respecto, consideró que "lo justo" sería únicamente hisopar a las personas que en el ómnibus se sentaron cerca, pero no a todos los pasajeros.



"Yo me contagié y no se hisoparon todos los diputados, se hisoparon los que estaban más cerca mío", ejemplificó.



Con respecto al reclamo puntual de la trabajadora, el diputado se mostró molesto y expresó: "No me la compliqués por esa bobada (...) "Hasta la pregunta es estúpida", indicó.



"No sé de qué tiene que preocuparse la gente, si aparte ni sabés si es positivo o negativo", dijo y agregó: "Si ustedes no quieren ir mañana, avisame no más, y yo ya les corto el ómnibus", dijo.

Semanas atrás, el diputado había reclamado en diferentes medios locales que no conseguía personas dispuestas a trabajar en la cosecha, incluso habiendo realizado llamados a través de los medios de comunicación. Sin embargo, en Informativo Sarandí aseguraron que varios empleados prefirieron no presentarse al trabajo porque sabían que en los ómnibus que usan para el traslado viajaba gente contagiada.

En diálogo con el programa televisivo "Desayunos Informales" (Canal 12), Estévez indicó que en el audio se expresó mal y que, en realidad, él no hacía referencia a casos positivos en los ómnibus, sino a personas que estaban esperando el resultado de los test. También aseguró que en ese caso todos dieron negativo y que en su empresa no se había reportado ningún caso de coronavirus.

En total hoy hay 25.230 casos activos, es decir personas que actualmente se encuentran cursando la enfermedad. De ese total, 843 están en el departamento de Salto, según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).