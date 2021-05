Estévez dijo que pedirá disculpas al Partido Colorado y presentó renuncia, pero Coutinho la rechazó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado del Partido Colorado Omar Estévez señaló este viernes en rueda de prensa tras reunirse con el ministro de Salud, Daniel Salinas, que presentó renuncia a su banca, pero que su "líder", el senador Germán Coutinho, se la rechazó.

Estévez se vio envuelto en un escándalo en las últimas horas, tras la difusión de un audio en el que sostiene que envió a trabajadores con coronavirus en un ómnibus y que ellos, incluso cursando la enfermedad, "nunca dejaron de trabajar" en su producción citrícola en Salto.

Luego de la viralización del audio y de su emisión en Radio Sarandí, el legislador emitió un comunicado en el que dijo que se equivocó al "no utilizar las palabras correctas" y remarcó que “jamás expondría la salud de ningún compatriota”.



Por esta situación fue citado al Ministerio de Salud Pública y al salir del encuentro con el ministro Salinas fue consultado sobre si pensó renunciar a su banca. "Sinceramente, lo primero que hice fue presentarle la renuncia al senador (Germán) Coutinho, el cual no me la aceptó. Le di todas las explicaciones del tema. No vine a hacerle daño al Partido Colorado, soy demasiado colorado para hacerle daño. Yo vine a sumar", respondió.



"Tengo un líder que es (Germán) Coutinho. Sobre las pruebas que le presenté, que es la realidad, la verdad, me dijo que de ninguna manera tenía que renunciar a mi banca", añadió.



Además, Estévez indicó que "las mismas pruebas" que presentará el lunes en el Ministerio de Salud Pública, se las presentará al Comité de Ética del Partido Colorado y también a la bancada de la coalición.

"Se las tengo que presentar, porque les debo unas disculpas. El partido no merece que una mala interpretación de una palabra mía hoy lo esté dañando", dijo.



A Estévez le solicitaron que presente nóminas de empleados, los resultados de los test de todos ellos y los números de teléfono y de documento.