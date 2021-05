Diputado Estévez: “Jamás expondría la salud de ningún compatriota”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El diputado colorado Omar Estévez emitió un comunicado en el que dijo que se equivocó al "no utilizar las palabras correctas" y remarcó que “jamás expondría la salud de ningún compatriota”.

Esta mañana Informativo Sarandí hizo público una conversación en la que Estévez sostiene que envió a trabajadores con coronavirus en un ómnibus y que ellos, incluso cursando la enfermedad, "nunca dejaron de trabajar". En la misma línea se molestó con una de sus empleadas, quien le reclamó que no podía ir a la cosecha si uno de los empleados estaba esperando el resultado de un hisopado: "No me la compliqués por esa bobada", expresó.

Estévez dijo esta tarde en un comunicado: "no se registraron contagios en mi empresa y siempre he velado por cumplir la normativa sanitaria y los protocolos correspondientes con responsabilidad".



Además planteó que cursó la enfermedad y sabe “de primera mano lo que se padece al transitarla, y jamás expondría la salud de ningún compatriota".



Estévez terminó el comunicado diciendo que él también fue "arrancador de naranjas". "Sé lo que mi sector vive día a día. Soy parte de ellos y no me olvido de dónde vengo, ni la lucha por (los) derechos de los trabajadores que me han embanderado toda la vida", agregó.

Molestia de los trabajadores

La divulgación del audio causó malestar entre los trabajadores del sector citrícola, que también se manifestaron. Consultada por El País, Miriam Perdomo, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de Citrícola Salteña (Naranjales Caputto), dijo que el tema le "parece gravísimo".



"Que esto esté dicho por un diputado nacional, que se supone que está puesto por el pueblo para defender los derechos del pueblo, dentro de ellos, el de los trabajadores y que salga a mandar ese audio como obligando a la gente a ir a trabajar con Covid, me parece un desastre", sostuvo.



Perdomo acotó: "te pones a pensar porqué puede estar ahí una persona con esa forma de pensar, parece que no le importara la salud de la gente y amenaza a la trabajadora porque le dice que le va a parar el ómnibus, es una amenaza latente, y la opinión de nuestro sindicato es averiguar e investigar para ver qué fue lo que pasó, aunque ya veo que hay trabajadores perjudicados y amenazados".

Por otro lado, Fabio Cabrera, representante de los trabajadores cosecheros del citrus de Salto, dijo a El País que ven el caso "con honda preocupación porque el hecho que un empresario, que es a su vez legislador nacional, amenace a un trabajador diciendo que le va a parar el ómnibus es algo negativo".

"Nosotros estamos buscando tener contacto con los trabajadores de Villa Constitución y de Pueblo Belén para conocer la opinión de ellos", dijo.

Cabrera apuntó además que ya tomaron contacto con el Ministerio de Trabajo con el fin de que se investigue esta situación "porque el hecho es muy grave, amenaza a los trabajadores para que no le compliquen el trabajo por temas sanitarios".



"Nosotros hicimos el planteo como sindicato nacional ante las autoridades y esperamos que esto no solo se aclare, sino tampoco vuelva a ocurrir", enfatizó.