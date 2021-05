Diputado colorado que calificó de "bobada" al COVID-19 se reúne hoy con el ministro Salinas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El productor citrícola y diputado salteño por el Partido Colorado, Omar Estévez, dijo en un audio que se difundió ayer que hizo que empleados suyos con coronavirus viajaran en un ómnibus y que ellos, incluso cursando la enfermedad, “nunca dejaron de trabajar”.

El legislador, que en la tarde de ayer emitió un comunicado sosteniendo que “jamás expondría la salud de ningún compatriota”, contó luego a El País que el audio que fue difundido por radio Sarandí “debe ser del 5 de abril, más o menos”. Y añadió: “Lo tenían guardadito. Sabía que alguna gente del Frente Amplio estaba buscando hacer algo con eso”.

Los dichos del legislador surgieron durante una conversación que mantuvo con una trabajadora, quien le reclamaba que no se daban las garantías sanitarias para asistir, porque uno de los empleados estaba esperando el resultado de un test. En el audio Estévez dijo: “Yo tenía a (pueblo) Belén con ocho positivos en el ómnibus, ¿entendés? Nunca dejaron de trabajar”. Luego sostuvo que, para él, en caso de que haya un positivo en un ómnibus “lo justo” sería hisopar a los que estuvieron alrededor de él y no al ómnibus completo. “Yo me contagié y no se hisoparon todos los diputados, se hisoparon los que estaban más cerca de mí”, ejemplificó.

En tanto, en cuanto al reclamo puntual de su empleada, el legislador colorado expresó: “No me la compliqués por esa bobada. Hasta la pregunta es estúpida (…) No sé de qué tiene que preocuparse la gente, si aparte ni sabés si es positivo o negativo (…) Si ustedes no quieren ir mañana, avisame nomás, y yo ya les corto el ómnibus”.



Sin embargo, en conversación con El País, Estévez sostuvo que “jamás” llamó a trabajar “a una persona con coronavirus”. “Nunca hice eso, cambié las palabras hablando ya cansado. Dije positivo por hisopado. Yo cumplo con todos los protocolos sanitarios”.

“Soy una persona que se crió arrancando naranjas, sé lo que es ese trabajo y lo respeto mucho, nunca pondría a una persona en riesgo por nada y menos por plata”, insistió Estévez, quien hoy se reunirá con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para también aclararle lo que quiso decir.



En el comunicado Estévez había escrito: “Sé lo que mi sector vive día a día. Soy parte de ellos y no me olvido de dónde vengo, ni la lucha por (los) derechos de los trabajadores que me han embanderado toda la vida”.



Semanas atrás, el diputado había reclamado en diferentes medios locales que no conseguía personas dispuestas a trabajar en la cosecha, incluso habiendo realizado llamados a través de los medios de comunicación.

Reacciones sindicales.

La divulgación del audio causó malestar entre los trabajadores del sector citrícola, que también se manifestaron. Consultada por El País, Miriam Perdomo, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de Citrícola Salteña (Naranjales Caputto), dijo que el tema le “parece gravísimo”.



“Que esto esté dicho por un diputado nacional, que se supone que está puesto por el pueblo para defender los derechos del pueblo, de los trabajadores, que esa persona envíe ese audio como mandando a la gente a ir a trabajar con Covid, es un desastre”, sostuvo Perdomo.

Omar Estévez. Foto: Facebook. Página oficial del diputado Omar Estévez.

Y añadió: “¿Cómo puede estar ahí una persona con ese modo de pensar? Parece que no le importara la salud de la gente y amenaza a la trabajadora porque le dice que le va a parar el ómnibus. Es una amenaza latente. La opinión de nuestro sindicato es que hay que averiguar e investigar para ver qué fue lo que pasó, aunque ya veo que hay trabajadores perjudicados y amenazados”.



Por otro lado, Fabio Cabrera, representante de los trabajadores cosecheros del citrus de Salto, dijo a El País que ven el caso “con honda preocupación, porque el hecho de que un empresario, que además es a su vez legislador nacional, amenace a un trabajador diciendo que le va a parar el ómnibus, es algo negativo”.

“Nosotros estamos buscando tener contacto con los trabajadores de Villa Constitución y de Pueblo Belén para conocer la opinión de ellos”, añadió.



Cabrera apuntó además que ya tomaron contacto con el Ministerio de Trabajo con el fin de que se investigue esta situación “porque el hecho es muy grave, pues amenaza a los trabajadores para que no le compliquen el trabajo por temas sanitarios”.



“Nosotros hicimos el planteo como sindicato nacional ante las autoridades y esperamos que esto no solo se aclare, sino que tampoco vuelva a ocurrir”, enfatizó.