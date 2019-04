Petrobras anunció salida de la distribución de gas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la petrolera estatal brasileña, Roberto Castello Branco, dijo en Brasilia que además de vender las estaciones de servicio que la compañía posee en Uruguay va a negociar con el gobierno uruguayo devolver la concesión de distribución de gas por cañería.

“La escala que tenemos en Uruguay no nos interesa” dijo el ejecutivo a Estadão. La decisión forma parte del programa de ventas de activos considerados no estratégicos que Petrobras tiene en curso.



La venta de la red de estaciones de Petrobras en Uruguay -integrada por 88 puestos de venta en todo el territorio- fue anunciada oficialmente en viernes pasado en San Pablo.

Para los trabajadores del gas, el anuncio público de ambas decisiones “no es más que la confirmación de lo que hemos venido afirmando como sindicato en los últimos meses: Petrobras se quiere retirar y por ello ya no le importa la gestión del servicio público de gas natural por cañería, lo que lleva a no tener una política de inversiones ni un plan comercial”, lo que a su juicio implica “la pérdida de miles de usuarios (...) y de decenas de puestos de trabajo con seguros de paro o despidos directos de más del 25% de la plantilla laboral (...) lo que no se detendrán hasta llegar a desprenderse de 110 de los 164 puestos actuales”.

Ante esta situación el sindicato considera que “se impone iniciar rápidamente negociaciones por parte del Ministerio de Industria a efectos de acordar la retirada de Petrobras del Uruguay para resguardar el servicio público, a los usuarios y a la fuente laboral, lo que en lo inmediato implica dejar sin efecto los seguros de paro actuales y los despidos previstos”.



Por otra lado, los trabajadores ratificaron que si la situación permanece incambiada el martes próximo algunos de sus integrantes iniciarán una huelga de hambre frente a la sede del Ministerio de Industria.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo a El Observador que la decisión de Petrobras “obedece a la intención de (el presidente Jair) Bolsonaro de privatizar la estatal. Venden ocho refinerías por US$ 40.000 millones. Las estaciones de servicio en Uruguay son un pedacito, la propina”.



Murro aseguró que la decisión de la compañía brasileña no tiene “nada que ver” con el conflicto que arrastra con sus trabajadores en Uruguay, que desembocó el jueves en una ocupación de las instalaciones de MontevideoGas y la toma del control obrero de la gestión de la empresa, lo que terminó en pocas horas debido a la orden de la Justicia de desalojar y devolver la gestión a los dueños de empresa.