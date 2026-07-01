Paro y movilización del Sunca en reclamo por el estancamiento en la negociación colectiva

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) realiza un paro general con movilización este miércoles en reclamo por el estancamiento en las negociaciones para llegar a un nuevo convenio colectivo. "Ya van hoy 90 días sin convenio colectivo y no hemos tenido un avance significativo", lamentó el presidente de Sunca, Richard Ferreira.

Consultado por qué postura han tomado desde la Cámara Empresarial, Ferreira aseguró que el sindicato ha "encontrado una negativa" a sus propuestas. A su entender, la plataforma recoge el sentir de los trabajadores en lo que respecta a "condiciones de trabajo, reducción del tiempo de trabajo y políticas de empleo que faciliten el ingreso a la industria de la construcción", detalló Ferreira en diálogo con Arriba Gente (Canal 10).

Manifestación de Sunca en el Centro de Montevideo Foto: Darwin Borrelli/El País

Según la proclama del Sunca, "lo que en realidad quieren los empresarios es que en los Consejos de Salarios solo se lauden salarios mínimos por categoría y que el resto quede librado a una negociación bipartita, sin obligatoriedad y sin participación del Poder Ejecutivo".

"No vamos a claudicar en ninguno de los derechos conquistados a lo largo de décadas de lucha organizada. Los Consejos de Salarios no son solo un mecanismo de fijación de salarios mínimos", enfatizó el sindicato.

La concentración comenzó a las 9:00 frente a la sede del Ministerio de Trabajo. La marcha concluirá frente a la Torre Ejecutiva, donde se anunciará la "profundización de las medidas".