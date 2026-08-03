"Nuevo golpe a la industria nacional": empresa química Vibrantz cierra su planta productiva en Uruguay

La empresa química Vibrantz cerró este viernes su planta productiva en Uruguay, según informó el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química en sus redes sociales. El cierre de la planta afectaría a unos 20 trabajadores. Según pudo confirmar El País con fuentes del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la cartera mantendrá una reunión tripartita por este tema durante la jornada de este lunes.

Se trata de una empresa dedicada a la fabricación de "aditivos especiales a base de minerales, pigmentos y colorantes, ingredientes funcionales para recubrimientos especiales y esmaltes para vidrio y porcelana", de acuerdo a su sitio web, y tiene sede en Houston, Texas.

"Retirar su producción de Uruguay dejando a decenas de familias sin su sustento refleja una lógica exclusivamente económica, completamente alejada del compromiso social que una compañía de alcance internacional debería asumir con los trabajadores y las comunidades donde desarrolla su actividad", señala el comunicado emitido por el sindicato.

"Esta decisión representa un nuevo golpe para la industria nacional y para decenas de familias que, de un día para el otro, se quedan sin su sustento. Detrás de cada puesto de trabajo hay años de esfuerzo, compromiso y proyectos de vida que no pueden ser descartados con semejante indiferencia", agrega.

Desde la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay rechazaron la forma "sorpresiva y violenta" en la que se dio el cierre. "Una vez más, nuestro país es testigo de decisiones unilaterales, de espaldas a las y los trabajadores, y sin agotar las instancias de diálogo y negociación, golpeando y atropellando duramente a la clase trabajadora", explicaron en un comunicado emitido el sábado.