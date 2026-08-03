Qué plantea el Pit-Cnt tras el rechazo del gobierno a crear un organismo que regule a las AFAP

Luego que el gobierno descartara la posibilidad de crear un organismo público que regule y garantice el sistema de ahorro previsional individual, el Pit-Cnt anunció que insistirá con la idea y que entiende que se debió volver a convocar el Diálogo Social. El director en representación de los trabajadores del Banco de Previsión Social (BPS), Carlos Clavijo, dijo al portal de la central sindical que “lo correcto hubiera sido volver a convocar al ámbito de Diálogo Social para informar los cambios y discutirlos con las organizaciones participantes”.

Aclaró que, para la central obrera, el Diálogo Social “no fracasó”, ya que permitió alcanzar acuerdos importantes. Sin embargo, cuestionó que el Poder Ejecutivo modificara posteriormente algunos de los compromisos asumidos sin convocar nuevamente a las organizaciones participantes.

A su juicio, la decisión del gobierno generó incertidumbre sobre el futuro de los espacios de negociación y debilita la confianza en los procesos de diálogo impulsados por el Estado. “Lo que todavía no hemos logrado lo seguiremos impulsando durante los próximos cinco años”, aseguró.

La central anunció que presentará una lista única de los trabajadores (Nº 11) para las elecciones de representantes sociales en el Banco de Previsión Social para el período 2026-2031, previstas para el próximo 22 de noviembre.

Clavijo afirmó que una de las principales propuestas de la representación de los trabajadores en el directorio del BPS será continuar impulsando una reforma estructural de la seguridad social. Indicó que “el objetivo sigue siendo construir un sistema universal, solidario y sin fines de lucro, mejorando los ingresos de las personas jubiladas y reduciendo el peso del sistema de ahorro administrado por las AFAP”.

Otro de los planteos centrales de la central será la reforma del régimen del subsidio por desempleo. Clavijo sostuvo que la normativa vigente no contempla adecuadamente la realidad de numerosos trabajadores zafrales, eventuales o con actividades estacionales, como los sectores citrícola, pesquero, rural, doméstico, frigorífico y de la construcción. En ese sentido, propuso “establecer mecanismos permanentes que flexibilicen el acceso al seguro de paro”, evitando que el Parlamento deba aprobar leyes especiales.

Consideró que los cambios tecnológicos y las nuevas modalidades laborales exigen “actualizar la legislación para garantizar que el derecho al subsidio por desempleo llegue efectivamente a quienes lo necesitan”.

Clavijo recordó, además, que el seguro de paro constituye una “herramienta de protección social” poco frecuente en la región y sostuvo que Uruguay debe preservarlo y fortalecerlo.