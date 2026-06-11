Federación Uruguaya de la Salud denunciará a dos exdirigentes por manejos financieros irregulares

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) presentará una denuncia formal ante la justicia contra su ex secretario general Jorge “Fogata” Bermúdez y el ex dirigente, Héctor dos Santos, por supuestos manejos financieros irregulares. Ambos ya habían expulsados por una asamblea del sindicato el año pasado.

La denuncia se realizará con el respaldo del estudio jurídico Diego Camaño y Asociados.

La decisión del sindicato se produjo luego de que terminara una auditoría sobre las finanzas del sindicato entre los años 2020 y 2025.

En el Congreso del Pit-Cnt de mayo del año pasado, la FUS, con 135 de los 1.149 delegados, fue uno de los cinco gremios más representados. Tiene 32.000 cotizantes.

Bermúdez condujo el sindicato durante dos décadas. Sus críticos en el sindicato lo acusaron de no rendir viáticos por $740.000.

El Pit-Cnt, cuyo Secretariado Ejecutivo, integraba Bermúdez, decidió removerlo de sus responsabilidades porque así lo pidió la FUS. Era el responsable de Relaciones Internacionales de la central sindical hasta el año pasado. También dejó la representación del sindicato en la Junta Nacional de la Salud.