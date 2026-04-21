Tapeando llega a Uruguay: el mapa imperdible para salir de tapas y probar bocados típicos españoles
Una selección de locales uruguayos se une al festival internacional para ofrecer una experiencia única de gastronomía y encuentro social en las barras. Conocé la ruta y los locales adheridos.
Tapeando está realizando una ruta de tapas por Montevideo, con 13 locales adheridos y una propuesta gastronómica pensada para transportar a los participantes a los bares españoles con sus típicos platos. La "ruta de la tapa" en Montevideo finaliza el domingo 26 de abril.
Para disfrutar solo, con amigos o en familia, esta ruta recorre distintos barrios de la ciudad, buscando experiencias distintas y un acercamiento a la cultura culinaria española.
Esta iniciativa basada en Argentina es organizada por la Embajada de España, y según el sitio web de Tapeando, tiene como fin "salir a tapear, recorrer los espacios participantes y probar pequeñas preparaciones que recuperan la tradición española. En esta edición, muchas de las tapas estarán inspiradas en la comunidad de Madrid, sus productos, recetas y su cultura gastronómica".
¿Cuál es el recorrido de la ruta de la tapa en Uruguay?
Tapeando 2026 recorre los siguientes bares y restaurantes de Montevideo:
- El otro Es Mercat
- Es Mercat
- Jacinto
- Pacharán Taberna Vasca
- Plaza de Chueca
- Toledo Bar de Tapas
- Casa Fauno
- Francis Restaurant
- Pomelo
- Bruta
- Plaza de Chueca
- Plantado X Hyatt Centric Montevideo
- Pistatxofusion
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