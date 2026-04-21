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Tapeando llega a Uruguay: el mapa imperdible para salir de tapas y probar bocados típicos españoles

Una selección de locales uruguayos se une al festival internacional para ofrecer una experiencia única de gastronomía y encuentro social en las barras. Conocé la ruta y los locales adheridos.

El País
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21/04/2026, 13:20
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Distintas tapas sobre una mesa
Distintas tapas sobre una mesa
Foto: Canva

Tapeando está realizando una ruta de tapas por Montevideo, con 13 locales adheridos y una propuesta gastronómica pensada para transportar a los participantes a los bares españoles con sus típicos platos. La "ruta de la tapa" en Montevideo finaliza el domingo 26 de abril.

Para disfrutar solo, con amigos o en familia, esta ruta recorre distintos barrios de la ciudad, buscando experiencias distintas y un acercamiento a la cultura culinaria española.

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Esta iniciativa basada en Argentina es organizada por la Embajada de España, y según el sitio web de Tapeando, tiene como fin "salir a tapear, recorrer los espacios participantes y probar pequeñas preparaciones que recuperan la tradición española. En esta edición, muchas de las tapas estarán inspiradas en la comunidad de Madrid, sus productos, recetas y su cultura gastronómica".

Rutas de la tapa en Uruguay
Rutas de la tapa en Uruguay
Foto: cuenta de X, Embajada de España en Uruguay

¿Cuál es el recorrido de la ruta de la tapa en Uruguay?

Tapeando 2026 recorre los siguientes bares y restaurantes de Montevideo:

  1. El otro Es Mercat
  2. Es Mercat
  3. Jacinto
  4. Pacharán Taberna Vasca
  5. Plaza de Chueca
  6. Toledo Bar de Tapas
  7. Casa Fauno
  8. Francis Restaurant
  9. Pomelo
  10. Bruta
  11. Plaza de Chueca
  12. Plantado X Hyatt Centric Montevideo
  13. Pistatxofusion
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