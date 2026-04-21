Tapeando llega a Uruguay: el mapa imperdible para salir de tapas y probar bocados típicos españoles

Tapeando está realizando una ruta de tapas por Montevideo, con 13 locales adheridos y una propuesta gastronómica pensada para transportar a los participantes a los bares españoles con sus típicos platos. La "ruta de la tapa" en Montevideo finaliza el domingo 26 de abril.

Para disfrutar solo, con amigos o en familia, esta ruta recorre distintos barrios de la ciudad, buscando experiencias distintas y un acercamiento a la cultura culinaria española.

Esta iniciativa basada en Argentina es organizada por la Embajada de España, y según el sitio web de Tapeando, tiene como fin "salir a tapear, recorrer los espacios participantes y probar pequeñas preparaciones que recuperan la tradición española. En esta edición, muchas de las tapas estarán inspiradas en la comunidad de Madrid, sus productos, recetas y su cultura gastronómica".

Rutas de la tapa en Uruguay Foto: cuenta de X, Embajada de España en Uruguay

¿Cuál es el recorrido de la ruta de la tapa en Uruguay?

Tapeando 2026 recorre los siguientes bares y restaurantes de Montevideo:

