Sindicato convoca paro en Ancap por llamado a socios para el negocio del pórtland

El sindicato de Ancap convocó un paro para el próximo miércoles 12 de octubre, tras la resolución del Directorio de la petrolera estatal de aprobar "las bases para un llamado competitivo para la concreción de una asociación industrial y comercial en el negocio de cementos y cal" en setiembre.

Esta no es la primera medida que toman los sindicalistas, que el pasado 15 de setiembre –en el marco del paro general organizado por el Pit-Cnt –resolvieron no realizar guardias gremiales en las plantas de producción de pórtland que Ancap tiene en Minas y Paysandú.



En su momento, el novel secretario general de Fancap, Manuel Colina, indicó a El País que en el sindicato entienden que el proceso de asociación con privados “es una privatización abierta de los recursos industriales y naturales del Estado en favor de un privado”.

En virtud de que el conflicto ha persistido y la decisión del Directorio sigue firme, el sindicato prevé parar este miércoles “en defensa del empleo, de la producción nacional y del rol social de ANCAP”, según dijo a Subrayado Laura Martínez, de la Federación Ancap (Fancap).



Pese a que el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, reiteró en múltiples oportunidades que la asociación con privados no implicará el despido de los trabajadores de Ancap ni de los tercerizados, Colina sostuvo que los dichos del jerarca son “solo a modo declarativo” y que “actualmente no hay garantías” que confirmen que las personas mantendrán su empleo.



Por su parte, las autoridades del ente manifestaron en Twitter que recibieron la comunicación del sindicato sobre el paro del próximo miércoles, pero que "no se comunican los motivos de la medida".