Negocio de pórtland "sigue perdiendo" y necesita socio privado, señala Walter Verri

Tras casi más de dos décadas de pérdidas —según el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic— Ancap irá en busca de un socio privado para potenciar el negocio. "La decisión es muy clara en el sentido de que el negocio del pórtland es altamente deficitario para el país y sigue perdiendo si no se hace algo", explicó este lunes en la Expo Prado Walter Verri, de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Para Verri, la industria del pórtland "necesita inversiones y necesita mercados"; "No estamos en condiciones de hacer las inversiones ni tenemos mercados, porque no tenemos vocación vendedora de portland", detalló.



Consultado por la posibilidad de que esta edición genere conflicto entre los trabajadores de Ancap, Verri expresó que "hay que tener en claro que cada uno juega su partido y esto es bueno para los trabajadores y para el país".



"No podemos darnos el lujo de seguir perdiendo millones de dólares", enfatizó y detalló que otras líneas de negocio en las que se incorporarán socios privados son la del gas por cañería y en minería donde "se sigue avanzando" a pequeña escala.