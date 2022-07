Ancap: pórtland "no puede defenderse mucho más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con uñas y dientes”, así se está defendiendo el negocio del pórtland en Ancap ante el avance de sus competidores, según afirmó el presidente de la empresa, Alejandro Stipanicic en el Parlamento. Desde la estatal entienden que por los altos costos de producción del pórtland, a Ancap casi no le queda más capacidad para defender el negocio.

“Ancap supo tener 60% del mercado y ahora tiene 34% o 35%; lo estamos defendiendo con uñas y dientes”, pero si no se toman medidas comerciales que cambien el escenario actual, “no vamos a poder defenderlo mucho más”, está “aguantando pero con un signo de interrogación muy grande”, afirmó el presidente de la estatal, ante la Comisión de Industria del Senado.



De acuerdo con el presidente de Ancap, la situación del negocio del pórtland es “insostenible” dado que “lleva 20 años consecutivos o más” de pérdidas, las que superan los US$ 200 millones. Según los últimos datos divulgados por la estatal, en el primer trimestre de este año el negocio registró pérdidas por US$ 4 millones.



Las consecuentes pérdidas llevaron a que el año pasado el gobierno anunciara su estrategia para revertir el déficit del negocio del pórtland y de la cal, mediante la asociación con una empresa privada, la cual se estima que podrá concretarse en el primer semestre del año que viene.

¿Cómo llegó Ancap a esta situación? Los factores que incidieron son varios. Sin embargo, Stipanicic puso el foco en el atraso tecnológico de las plantas de producción, en un plan estratégico que comenzó a desarrollarse en 2007 pero que “quedó inconcluso en 2016” y principalmente, debido al aumento de la competencia.



En este sentido, el jerarca señaló que mientras que en 2016 en Uruguay había dos actores en el negocio del cemento pórtland -Ancap y la compañía privada Cementos Artigas-, en 2022 hay “cuatro fuertes actores”: Cielo Azul, Cementos Artigas, Ancap y Cementos Charrúa.



“Por lo tanto, el escenario competitivo cambió drásticamente en un mercado que no crece a la par del resto de la economía, sino que es acotado”, explicó Stipanicic.

En línea con esto, el subsecretario del Ministerio de Industria, Walter Verri, afirmó ante la Comisión que “es claro que nos encontramos con plantas totalmente obsoletas que tienen un costo de funcionamiento elevadísimo y nos dejan fuera de competencia”.



Asimismo, Verri dijo que “el mercado local no da para más”, principalmente debido al ingreso al mercado de Cielo Azul. Esta compañía, de origen brasileño, inauguró en 2021 su propia fábrica de pórtland en Treinta y Tres, en la que invirtió aproximadamente US$ 140 millones y cuya capacidad de producción asciende a las 600.000 toneladas de cemento al año.



“Vamos a perder posición. Necesariamente debemos ir hacia una asociación y conseguir que el que venga nos traiga los negocios internacionales y regionales necesarios para que la producción que podamos tener sea vendida en la región”, afirmó Verri.



En este sentido, el subsecretario dijo que Ancap vende “solamente el 40% de lo que extrae”, por lo que “existe el potencial de ver otras posibilidades de negocios”.



Para remarcar la falta de competitividad de Ancap frente a Cielo Azul, Verri señaló que mientras que esta empresa “invirtió aproximadamente US$ 135 millones y produce 50.000 toneladas (de cemento pórtland) por mes, en los últimos años nosotros (por la empresa estatal), invertimos más de US$ 400 millones y en una de nuestras plantas apenas producimos 15.000 toneladas por mes”.

Sobreprecio

De acuerdo con Stipanicic, en Uruguay se discute acerca de los costos de los combustibles y su peso en la economía pero “quizás por su magnitud” la sociedad “no se acuerda del cemento pórtland”.



Para poder dimensionar el sobreprecio que paga el país actualmente por este producto, Stipanicic detalló que “si pusiéramos en Uruguay el cemento pórtland que se produce en Argentina a un precio de paridad”, se pagarían unos US$ 80 millones anuales por encima de esa paridad debido al costo que tiene el cemento pórtland en el país.



“Imagínense cómo derrama eso en la industria de la construcción y la cantidad de obras que se hacen inviables por el costo del cemento pórtland en Uruguay. Ese es un tema de preocupación”, afirmó el presidente.



¿Cómo está entonces Ancap sosteniendo el negocio?

De acuerdo con Stipanicic, “actualmente el mercado se está defendiendo a partir del prestigio de la marca Ancap, de su reconocimiento y de la lealtad que tiene la red comercial”.



Para el presidente de la compañía “eso no es sostenible” en el tiempo puesto que “eventualmente Cielo Azul puede fortalecer su posición competitiva y su prestigio, mostrando que es una empresa proveedora confiable en el suministro de cemento para obras de gran envergadura” y que eso genere una mayor pérdida de mercado para la estatal.



“Asumimos hace dos años y nos encontramos con una realidad ya consolidada. La situación de las industrias implicaba que no fuera posible volver a hacerlas productivas sin una inversión que el Estado no está en condiciones de realizar. Por eso decidimos emprender este camino, para que sea el privado quien haga la inversión y consiga los mercados”, afirmó Verri.

La licitación se haría en agosto Las autoridades de Ancap informaron que la Agencia Reguladora de Compras Estatales, ya elevó un informe favorable al Tribunal de Cuentas sobre el procedimiento competitivo especial que pidió la estatal para poder avanzar en la asociación con un privado. “Esperamos que el Tribunal se expida en julio para poder iniciar el proceso licitatorio formalmente en agosto”, señaló Stipanicic. “La idea es que el diálogo (entre los privados interesados y Ancap) dure los meses de agosto, septiembre y parte de octubre para luego hacer un llamado a licitación que va a ser muy expeditivo”, dijo el jerarca. El cierre de la primera etapa culminó con 17 empresas interesadas, de las cuales 12 firmas pagaron US$ 5.000 cada una para obtener mayor información.