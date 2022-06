Gas Sayago pierde otro juicio; tiene uno en trámite por US$ 30 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En noviembre de 2020, los dos accionistas de Gas Sayago (UTE y Ancap) iniciaron el proceso de liquidación de la firma. En ese momento ya se sabía que la empresa privada precisaría una inyección de dinero para poder hacer frente a sus obligaciones.

Un informe de los liquidadores de Gas Sayago S.A. (GSSA), Fabián Figueroa y Gonzalo Caballero, enviado en ese momento a la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, sostiene que las pérdidas que generará la empresa serán de unos US$ 17 millones entre 2020 y octubre de 2021.



Entre esos gastos se encontraban pagos de impuestos, servicios de Conex (una consultoría de UTE), asesores legales, seguridad del obrador y arrendamiento del mismo a la Administración Nacional de Puertos (ANP) por US$ 120.000 mensuales.



Otros gastos previstos por los liquidadores fueron la cancelación ante la Aduana de deudas por concepto de multas y recargos y el impacto tributario que tiene la condonación de deuda.

Otro capítulo del cierre son los juicios que enfrenta la empresa privada. A fines de 2020, un grupo integrado por varios gerentes elaboró un informe para el Directorio de UTE donde advertía que la empresa enfrentaba demandas laborales y civiles abiertas por US$ 87 millones.



A fines de mayo de este año, un tribunal confirmó una sentencia que obligaba a Gas Sayago a pagar una suma equivalente a US$ 175.000 a la exgerente general de la firma, Marta Jara, por salarios impagos, despidos y daños y perjuicios. Era la primera condena contra Gas Sayago de la lista de pleitos en curso elaborada por los gerentes.



Esta semana ingresó un expediente al Directorio de UTE donde se alertaba de un nuevo perjuicio para el erario público. El documento, que fue elaborado por los liquidadores de la firma, expresa que el pasado 7 de junio se emitió un laudo arbitral en el proceso entre Sener Ingeniería y Sistemas S.A. y GSSA, que se dilucidó en el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje, de la Corte de Arbitraje Internacional para el Mercosur.



“En el laudo mencionado se condena a Gas Sayago a pagar la suma de US$ 3.812.940, más un interés del 6% anual desde la fecha de presentación de la demanda (18 de junio de 2020) y hasta la fecha de pago”, dice el documento de los liquidadores al que accedió El País.

El informe advierte que Gas Sayago “no cuenta” con los fondos necesarios para hacer frente a esta obligación, por lo que solicita a los accionistas UTE y Ancap una asistencia financiera de acuerdo a sus respectivas participaciones accionarias, siendo la de UTE de 79,35% y la de Ancap 20,65%.



Los liquidadores de Gas Sayago recordaron que, por resoluciones fechadas el 30 de enero y el 26 de marzo de 2020, UTE asistió a la empresa ante dificultades financieras.



En la pasada sesión, el Directorio de UTE consideró que el 12 de diciembre de 2020 se había resuelto realizar todas aquellas actividades necesarias para cerrar y liquidar Gas Sayago S.A.

Para cumplir con ese objetivo, dice la resolución del ente a la que accedió El País, “es necesario” que UTE en su calidad de socio y garante de las obligaciones de la sociedad, realice una asistencia financiera a la empresa por US$ 3.025.567, correspondiente a su cuota parte accionaria de la empresa (79,35%), más los intereses devengados hasta la fecha de pago, que le permita poder cumplir con las obligaciones que resultaron de la demanda iniciada por Sener Ingeniería y Sistemas S.A.



En la sesión de este jueves, el Directorio de UTE resolvió enviar dicho gasto al Tribunal de Cuentas para que se expida sobre la legalidad del mismo.



A su vez, Ancap deberá disponer de unos US$ 800.000 más intereses, que es lo que le corresponde como accionista minoritario de Gas Sayago (20.65%). No trascendió ayer si el ente energético pagará esos fondos o no.

"Agujero negro"

“Este arbitraje desfavorable de más de 4 millones de dólares es por un contrato que no se pagó a un estudio de ingeniería que analizó en 2016 la nueva viabilidad del proyecto” de Gas Sayago, explicó a El País el director blanco de UTE, Felipe Algorta.



A nivel de juicios, sostuvo, hay uno pendiente por US$ 30 millones de dólares con la constructora OAS, filial de la multinacional vinculado con casos de corrupción en Brasil.



“Los autoproclamados defensores de las empresas públicas resulta que son quienes nos dejaron este clavo, un agujero negro que aún no sabemos dónde ni cómo termina”, sostuvo Algorta. Y agregó: “Esperamos ahora por el Parlamento para que apruebe el proyecto de ley de liquidación de Gas Sayago y así evitar traspasar fondos de UTE y Ancap a otros organismos públicos. Creo que hemos hecho hasta ahora todo lo que ha estado a nuestro alcance. Dimos elementos para que la Justicia analice y actúe”.

Y los pilotes

Todos recuerdan la conversación entre el entonces candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, y el exguerrillero Jorge Zabalza -hoy fallecido- en la playa de Santa Catalina en 2019 sobre los pilotes de Gas Sayago. Zabalza dijo que se levantaba de su casa y miraba el paisaje marítimo. “Qué hermosura”, exclamó Martínez pensando que se refería al Río de la Plata que se extendía en el horizonte.



El extupamaro respondió aludiendo a los pilotes de Gas Sayago: “No. U$S 150 millones”.